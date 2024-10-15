Минулого тижня у Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік. Загалом у місті виявили 15 випадків COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Зазначено, що рівень захворюваності на COVID-19 у Кременчуці дещо знизився у порівнянні з минулим тижнем — 15 проти 29 випадків. Загалом до лікарні госпіталізували 2 дитини та 2 дорослих.
Як вказали у міськраді, нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer.
Роблять щеплення у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком роботи:
Нині щеплення залишаються безоплатними для кожного українця.
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