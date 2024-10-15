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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 123

Загалом до лікарні госпіталізували 2 дитини та 2 дорослих

Минулого тижня у Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік. Загалом у місті виявили 15 випадків COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зазначено, що рівень захворюваності на COVID-19 у Кременчуці дещо знизився у порівнянні з минулим тижнем — 15 проти 29 випадків. Загалом до лікарні госпіталізували 2 дитини та 2 дорослих.

Де і якою вакциною можна щепитись у Кременчуці

Як вказали у міськраді, нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer.

Роблять щеплення у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком роботи:

  • з 09:00 до 17:00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки  Цісик, 1а, квартал 278, буд.13б, проспект Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101;
  • з 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.
— Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем укладання декларації, — йдеться у повідомлення. 

Нині щеплення залишаються безоплатними для кожного українця.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ox.ac.uk
Теги: Covid-19
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