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У Кременчуці знизився рівень захворювання на ГРВІ та коронавірус

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 96

 

На минулому тижні виявили 631 випадок захворювань на ГРВІ та 4 випадки COVID-19

У Кременчуці дещо знизився рівень захворювання на ГРВІ та коронавірус у повірянні із попереднім тижнем. Такі дані наводять у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За минулий тиждень, із 21 до 27 жовтня, у місті виявили 631 випадок захворювань на ГРВІ та 4 випадки COVID-19. Для порівняння: тижнем раніше у Кременчуці на ГРВІ хворіли 762 людини, а на коронавірус — 23. Хворих на грип у місті поки що не було зареєстровано.

Серед хворих на ГРВІ переважна більшість — діти: 408 випадків захворювання серед дитячого населення та 223 — серед дорослих. Усі ж четверо хворих на коронавірус — дорослі.

За даними медиків, така кількість хворих є нижче епідемічного порога, що розрахований для України.

Також фахівці нагадують, що основним захистом від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус є вакцинація. Курс складається із трьох щеплень: дві дози первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке роблять через 5 місяців після первинної вакцинації. 

У Кременчуці щеплення можна зробити з 9.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Київська, 14;
  • вул. Квітки Цісик, 1а;
  • квартал 278, 13б;
  • проспект Лесі Українки, 80;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ГРВІ коронавірус захворюваність статистика
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