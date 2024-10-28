Військовим медикам 145 кременчуцького батальйону потрібна гума на автівку для евакуації поранених на фронті

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 89

Бійці 145-го кременчуцького батальйону ТрО зараз тримають оборону на Сході країни. Військові медики батальйону звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням придбати спеціальну гуму на колеса їх автівки, яка використовується для евакуації поранених з поля бою. Восени по розкислій багнюці у полях на звичайній гумі буде їздити неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.

Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти кременчуцьким військовим.

З попереднього збору на спеціальну гуму для підрозділу зенітно-ракетного полку, залишилося трохи коштів, але цього не вистачає для придбання гуми на 4 колеса.

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— Знов потрібна гума на евако-корч Nissan Navara для медиків 145 кременчуцького батальйону. З останнього збору на волонтерській картці залишився «хвостик» — не вистачає менш ніж половини. Допоможіть, будь ласка, багнюка на полях під час евакуації — страшний сон для водія евакуаційного авто, - написав він у своєму Facebook.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)