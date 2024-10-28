Військовим медикам 145 кременчуцького батальйону потрібна гума на автівку для евакуації поранених на фронті

Бійці 145-го кременчуцького батальйону ТрО зараз тримають оборону на Сході країни. Військові медики батальйону звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням придбати спеціальну гуму на колеса їх автівки, яка використовується для евакуації поранених з поля бою. Восени по розкислій багнюці у полях на звичайній гумі буде їздити неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.
Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти кременчуцьким військовим.
З попереднього збору на спеціальну гуму для підрозділу зенітно-ракетного полку, залишилося трохи коштів, але цього не вистачає для придбання гуми на 4 колеса.
Кременчужани за добу зібрали кошти на гуму для військових «мисливців» за дронами
Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.