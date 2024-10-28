Полтавська область знаходиться на 1-му місці за кількістю медзакладів, де військові та ветерани можуть отримати безкоштовні послуги з лікування або протезування зубів. Про це стало відомо з онлайн-зустрічі із представниками таких медзакладів, організованої Національною службою здоров’я України.
За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, Полтавщина — серед лідерів за кількістю медзакладів, які надають такі послуги. Їх в області 24.
Отримати безоплатну стоматологічну допомогу у межах програми можуть:
учасники бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.
Максимальна вартість наданих послуг — 14 тис. 984 грн на зубопротезування та 24 тис. 982 грн за зуболікування.
Для отримання таких послуг необхідно звернутися до медзакладу, який є учасником пілотного проєкту.
У Кременчуці безкоштовно вилікувати зуби військові можуть у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Детальніше ознайомитися з переліком медзакладів, які надають відповіді послуги, можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно мати військовим для безоплатного лікування, а також які стоматологічні послуги медзаклади надають у рамках програми.
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