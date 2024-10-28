Полтавщина — на першому місці за кількістю лікарень, які безкоштовно лікують зуби військовим

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

Безкоштовне зуболікування та зубопротезування для захисників та захисниць доступне і в Кременчуці

Полтавська область знаходиться на 1-му місці за кількістю медзакладів, де військові та ветерани можуть отримати безкоштовні послуги з лікування або протезування зубів. Про це стало відомо з онлайн-зустрічі із представниками таких медзакладів, організованої Національною службою здоров’я України.

За словами голови НСЗУ Наталії Гусак, Полтавщина — серед лідерів за кількістю медзакладів, які надають такі послуги. Їх в області 24.

Отримати безоплатну стоматологічну допомогу у межах програми можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Максимальна вартість наданих послуг — 14 тис. 984 грн на зубопротезування та 24 тис. 982 грн за зуболікування.

Для отримання таких послуг необхідно звернутися до медзакладу, який є учасником пілотного проєкту.

У Кременчуці безкоштовно вилікувати зуби військові можуть у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування та лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Детальніше ознайомитися з переліком медзакладів, які надають відповіді послуги, можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно мати військовим для безоплатного лікування, а також які стоматологічні послуги медзаклади надають у рамках програми.