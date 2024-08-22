На Полтавщині надали найбільше послуг Захисникам і Захисницям України із зубопротезування

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 4

Вартість такої процедури (до 14,9 тис. грн) компенсує держава, а завдяки дофінансуванню за обласною програмою захисники можуть отримати комплексне лікування зубів

У Полтавській області Захисникам і Захисницям України надали найбільше послуг із зубопротезування серед усіх областей України у рамках реалізації пілотного проєкту НСЗУ. Ця ініціатива стартувала у квітні 2024 року. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, лідером серед медичних закладів, які надають такі послуги, став обласний центр стоматології, де зубні протези отримали понад 280 пацієнтів.

— Вартість такої процедури компенсує держава за пакетом НСЗУ. Встановлена гранична сума — до 14,9 тис. грн. Завдяки дофінансуванню за обласною програмою пацієнти можуть отримати комплексне лікування зубів, — зазначив Філіп Пронін.

Перелік медзакладів Полтавщини, які надають послуги зубопротезування, доступний за посиланням.

Він зазначив, що захисникам для зубопротезування варто мати направлення від лікаря та пакет копій документів із пред’явленням оригіналів та надав посилання, за яким можна дізнатися усіх подробиць.

— Здоров’я учасників бойових дій, військовослужбовців, ветеранів війни — беззаперечний пріоритет, — резюмував Філіп Пронін.

Зазначимо, що за цією програмою послуги безоплатного зубопротезування можуть отримати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Для того, щоб отримати цю послугу потрібно звернутися до медзакладу, який уклав договір з НСЗУ, отримати направлення від лікаря-стоматолога, заповнити заяву та надати копії документів з пред’явленням їх оригіналів.

Пред’явити потрібно:

паспорт громадянина України;

облікову картку платника податків;

посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або військовий квиток.

Для пошуку медзакладів можна використати дашборди Національної служби здоров’я України, або дізнатися контакти медичних закладів за номером 16-77.

Захисникам і Захисницям безоплатно гарантовані такі послуги:

Проведення стоматологічного обстеження для визначення обсягів та методу зубопротезування.

Проведення інструментальних досліджень, зокрема, рентгенографії або ортопантомографії тощо.

Встановлення таких типів зубних протезів: незнімного металокерамічного та/або повного/частково знімного нейлонового/акрилового протеза, та/або частково знімного (бюгельного).

Підготовка ротової порожнини, зокрема, опорних зубів, до встановлення визначеного типу зубного/их протеза/ів (без урахування лікувальних процедур).

Виготовлення зубного/их протеза/ів, що включає отримання відбитків і реєстрацію прикусу, вибір матеріалу та дизайну майбутнього протеза/ів, фрезерування або моделювання протеза/ів в зуботехнічній лабораторії.

Проведення фіксації зубного/их протеза/ів, що включає клінічне припасування та контроль конструкції, фіксацію, корекцію та полірування.

Проведення своєчасного знеболення на всіх етапах зубопротезування.

Проведення своєчасного знеболення на всіх етапах зубопротезування. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.

Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги.

Детальніше ознайомитися з усіма положеннями програми можна на сайті НСЗУ за посиланням.