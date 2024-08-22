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У кафе, ресторанах та у ліфтах: Держпродспоживслужба назвала місця, де заборонено курити

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

Це стосується паління не лише цигарок, а й кальянів та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

Головне управління Держпродспоживслужби Полтавщини надала актуальний перелік місць, де на сьогодні заборонено паління і використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів. У місцях і закладах має бути розміщений знак і напис про те, що паління тут заборонене, розповіла в. о. начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Ірина Максимішина на брифінгу 22 серпня.

У яких місцях заборонено палити:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; навчальних закладів; спортивних і фізкультурно-оздоровчих  закладів;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства; об'єктів культурного призначення; органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ та організацій усіх форм власності; готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців на 1 млн 466 тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства. 11 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» — зокрема, забороняється продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами

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Автор: Телеграф Джерело фото: mind.ua
Теги: куріння заборона куріння
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