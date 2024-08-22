У кафе, ресторанах та у ліфтах: Держпродспоживслужба назвала місця, де заборонено курити

Це стосується паління не лише цигарок, а й кальянів та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння
Головне управління Держпродспоживслужби Полтавщини надала актуальний перелік місць, де на сьогодні заборонено паління і використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів. У місцях і закладах має бути розміщений знак і напис про те, що паління тут заборонене, розповіла в. о. начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Ірина Максимішина на брифінгу 22 серпня.
У яких місцях заборонено палити:
Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців на 1 млн 466 тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства. 11 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» — зокрема, забороняється продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами.
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