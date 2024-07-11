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Відсьогодні в Україні заборонений продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами — закон

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 103

 

Також усі упаковки з тютюновими виробами мають бути маркованими медичним попередженням

Відсьогодні в Україні продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами заборонений. Про це йдеться у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», який набрав чинності сьогодні.

З продажу також мають зникнути ароматизовані тютюн та рідини до електронних сигарет, а усі упаковки із тютюновими чи іншими виробами для куріння мають бути марковані медичним попередженням.

Відповідний закон набрав чинності рік тому, 11 липня 2023 року. Проте чиновники дали рік на реалізацію залишків тютюнових виробів з ароматизаторами. 

Також усі пачки з цигарками мають містити відповідне маркування. У законі йдеться, що відтепер 65% площі найбільшої сторони пачки мають містити зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Також на пачках повинні бути qr-коди, за яким знаходитиметься посилання на сервіс Центру громадського здоров’я МОЗ України «Я кидаю курити». 

Окрім того, закон також регламентує:

  • заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;
  • вимоги до складу рідин для е-сигарет;
  • вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Торік «Кременчуцький Телеграф» розпитав містян про антитютюнові нововведення та їх особисте ставлення до цього.

Нагадаємо, в Україні на початку червня ухвалили законопроєкт, який передбачає значне підвищення цін на цигарки.

Після першого етапу підвищення акцизів, який може статися вже 2024 року, пачка цигарок середньої цінової категорії може подорожчати з 87,14 до 92,8 грн. А далі протягом чотирьох років ціна зросте майже удвічі. За цим прогнозом у 2028 році пачка цигарок коштуватиме понад 173 грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: focus.ua
Теги: цигарки електронні сигарети ароматизовані сигарети заборона закон
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