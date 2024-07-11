У Кременчуці судили чоловіка, який намагався вбити двох своїх знайомих

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

Кременчуцький районний суд засудив на 13 років ув’язнення чоловіка, який намагався вбити двох знайомих. Про це стало відомо із вироку Кременчуцького райсуду від 8 липня.

У матеріалах суду зазначено, що обвинувачений — уродженець селища Білики. Наприкінці лютого 2022 року чоловік запросив до себе додому трьох своїх знайомих, де вони вживали спиртні напої. Як стверджує сам обвинувачений, близько 01.00 у нього виник конфлікт із жінкою із компанії. Після сварки чоловік узяв кухонний ніж та один раз вдарив жінку тупим предметом у ділянку лівого ока, а після цього завдав сім ударів ножем у шию та ліву щоку. Один із цих ударів повністю перерізав сонну артерію, внаслідок чого жінка і померла на місці.

Після цього обвинувачений пішов до іншої кімнати, де спав ще один його знайомий. Він вважав, що той може бути свідком попереднього злочину, тож двічі вдарив чоловіка ножем у шию та потилицю. Проте потерпілому вчасно надали медичну допомогу — завдяки цьому він і вижив.

Дії обвинуваченого правоохоронці кваліфікували як закінчений замах на вбивство двох людей.

На суді чоловік повністю вину визнав та заявив, що шкодує про вчинене. Також він сплатив кошти на лікування своєму знайомому, який вижив після замаху.



