Більше року вважався зниклим безвісти: на Кременчуччині прощатимуться із загиблим військовим Валерієм Сімоновим

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 756

Дата прощання та поховання загиблого поки що невідома

На Кременчуччину «на щиті» повертається полеглий військовослужбовець Валерій Сімонов. Про це повідомляють у Козельщинській селищній громаді.

Полеглий військовий — мешканець села Лутовинівка. Загинув Валерій 29 червня 2023 року, проте увесь цей час вважався зниклим безвісти.

— Більше року усі ми жили надією на те, що він обов’язково знайдеться живим і неушкодженим… Але війна невблаганна… — пишуть мешканці Козельщинської громади на сторінці у фейсбуці.

Життя бійця обірвалося поблизу селища Новоселівське Сватівського району на Луганщині.

Про дату прощання та поховання Валерія Сімонова у громаді повідомлять пізніше.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



