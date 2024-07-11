Більше року вважався зниклим безвісти: на Кременчуччині прощатимуться із загиблим військовим Валерієм Сімоновим

На Кременчуччину «на щиті» повертається полеглий військовослужбовець Валерій Сімонов. Про це повідомляють у Козельщинській селищній громаді.
Полеглий військовий — мешканець села Лутовинівка. Загинув Валерій 29 червня 2023 року, проте увесь цей час вважався зниклим безвісти.
Життя бійця обірвалося поблизу селища Новоселівське Сватівського району на Луганщині.
Про дату прощання та поховання Валерія Сімонова у громаді повідомлять пізніше.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.