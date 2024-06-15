В Україні значно подорожчають цигарки: скільки коштуватиме пачка

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 763 Коментарів: 1

В Україні на початку червня в першому читанні ухвалили законопроєкт №11090 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби», який призведе до значного підвищення цін на цигарки.

Після першого етапу підвищення акцизів, який може статися вже 2024 року, пачка цигарок середньої цінової категорії може подорожчати з 87,14 до 92,8 грн. А далі протягом чотирьох років ціна зросте майже удвічі.

Такий розрахунок наводить OBOZ.UA.

За цим прогнозом у 2028 році пачка цигарок коштуватиме понад 173 грн. Акциз на тютюнові вироби зафіксовано у євро, тому для оцінки вартості було враховано прогноз курсу гривні, опублікований МВФ. Крім того, у прогнозі використано курс долара до євро 1,07/1.

Отже, згідно з розрахунками видання ціна пачки цигарок:

до перегляду правил – 87,14 за пачку (згідно Держстату)

у 2024-му – 92,8 грн за пачку;

у 2025-му – 127,4 грн за пачку;

у 2026-му – 142,1 грн за пачку;

у 2027-му – 155,8 грн за пачку;

у 2028-му – 173,6 грн за пачку.

Після ухвалення цього законопроєкту очікується збільшення надходжень до держбюджету від акцизного збору за цигарки в 2025-му році у розмірі 612 млн грн, у 2026 році додатково в бюджет має надійти 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд гривень.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити цей законопроєкт з певними змінами.

На початку року в Україні змінився зовнішній вигляд пачки цигарок. За новими правилами, це загальноєвропейська практика, 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння. Крім того, вже цього року курців очікує ще одне нововведення – сигарети здорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що урядовий законопроєкт передбачає встановлення з 1 січня 2028 нового розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.