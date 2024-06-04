Рада підтримала підвищення акцизів на тютюнові вироби – у 2025 році вони зростуть на чверть

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Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11090 про підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. За ухвалення законопроєкту проголосували 249 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, урядовий законопроєкт передбачає встановлення з 1 січня 2028 нового розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС. Ставка акцизу на цигарки планують привʼязати до курсу євро у гривнях.

Подорожчання тютюнових виробів буде поступовим.

У 2025-му році акциз зросте на 23%, а у 2026-2028 роках буде щорічно підвищуватися на 5%. У цьому році збільшення акцизу буде тільки у випадку девальвації національної валюти через зростання курсу євро.

— Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн. До другого читання будемо переглядати питання ТВЕНів, на якому наголошують громадські організації, — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що підвищення акцизів на тютюнові вироби було однією з рекомендацій Євросоюзу з тим, щоби вартість цигарок в Україні підвищити хоча б до мінімальної в ЄС і таким чином зменшити їх контрабанду.