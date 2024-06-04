Рада підтримала підвищення акцизів на тютюнові вироби – у 2025 році вони зростуть на чверть

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11090 про підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. За ухвалення законопроєкту проголосували 249 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його інформацією, урядовий законопроєкт передбачає встановлення з 1 січня 2028 нового розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС. Ставка акцизу на цигарки планують привʼязати до курсу євро у гривнях.
Подорожчання тютюнових виробів буде поступовим.
У 2025-му році акциз зросте на 23%, а у 2026-2028 роках буде щорічно підвищуватися на 5%. У цьому році збільшення акцизу буде тільки у випадку девальвації національної валюти через зростання курсу євро.
Нагадаємо, що підвищення акцизів на тютюнові вироби було однією з рекомендацій Євросоюзу з тим, щоби вартість цигарок в Україні підвищити хоча б до мінімальної в ЄС і таким чином зменшити їх контрабанду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.