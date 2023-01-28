Вартість пачки цигарок через підвищення акцизу збільшиться приблизно на 14 гривень

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 194

В Україні очікується різке подорожчання цигарок – приблизно на 14 грн за пачку. Таким чином, вартість пачки найдешевших цигарок здорожчає до 70 грн, цигарки середнього цінового сегмента коштуватиме близько 84 грн, а преміум – понад 92 грн. Причиною подорожчання стане щорічний перегляд акцизу, який підвищили на 20%.

З 1-го січня сигарети не подорожчали лише тому, що наприкінці року рітейлери зазвичай роблять великий запас товару за нижчими цінами. А ось у лютому чи березні ціни почнуть стрімко зростати.

Наразі пачка цигарок вітчизняного виробництва коштує в середньому 64,06 грн. Вироби середньої цінової категорії коштують 69,9 грн за пачку, а преміум - 82,61 грн.

Нагадаємо, що акциз на тютюнові вироби щороку дорожчає на 20% і таке підвищення вартості заплановано до 2025 року. Це була одна із рекомендацій Євросоюзу з тим, щоби вартість цигарок в Україні підвищити хоча б до мінімальної в ЄС і таким чином зменшити їх контрабанду.