Опитування ТЪ: чи чекають кременчужани подачу гарячої води у квартири

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 3

Під час одного з масованого обстрілу Кременчука у місті зникла гаряча вода, після ремонту світло та опалення повернулися в оселі кременчужан, а гаряча вода - ні.

Тож ТЪ поцікавився у містян чи чекають вони, взагалі, подачу гарячої води у свої домівки. Як виявилося, більшості вже давно вдалося знайти альтернативу.

– А як без гарячої води у місті жити… 21 століття, цивілізація все ж таки. Треба вода звісно. У нас бойлер, все по елітному, – кременчужанин Денис.

– У нас бойлер, тому спокійно живемо. Нас ця проблема нащастя не торкнулася. Гаряча вода повинна, звісно, бути, – кременчужани Олександр та Тетяна.

– Ми бойлер давно встановили. З відключенням гарячої води наше життя стало ще краще, заощаджуємо, - кременчужани Петро та Олена.

– У мене бойлер, – кременчужанка Віра.

– Всім потрібне і опалення, і світло, – кременчужани.

– У нас бойлер. Вмикати потрібно, а як без неї, – кременчужанин Юрій.

– У нас є бойлер, я думаю, що зараз майже у всіх є бойлер, тому можна не вмикати, тому що воєнний стан і треба заощаджувати водичку та світло, – кременчужанка Дарья.

– У нас бойлер, нас не торкнулося вимкнення, але взагалі хотілося б, щоб гаряча вода була, – кременчужанка Тетяна.

– У нас бойлер, у нас все добре. Я думаю, що гаряча вода потрібна однозначно, – кременчужанин Микола.

– Я думаю, що гаряча вода потрібна нехай містяни користуються, – кременчужанин Олександр.

– Так у мене гаряча вода є. Без гарячої води буде погано, – кременчужанин Владислав.

– Я взагалі живу у приватному секторі, мене відключення гарячої води не зачипило, – Надія.

– Проживаю у приватному будинку, тому в мене стоїть бойлер і це ніяк мене не торкнулося, я вважаю містянам повинні ввімкнути гарячу воду, треба ж митися гарячою водою або як альтернатива купити бойлер, – Анна.

– У нас є свій бойлер. У кого немає, тому потрібно обов’язково, а як же без води, – Світлана.

– У нас бойлер. Звісно, вмикати потрібно, тому що треба якось жити, купатися як дітям так і дорослим, – кременчужанки Оксана та Марія.

Нагадаємо, чому все ж таки немає гарячої води у Кременчуці та коли вона з'явиться