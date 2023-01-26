Чому все ж таки немає гарячої води у Кременчуці та коли вона з'явиться

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 854 Коментарів: 1

Чому з гарячого крану нічого не тече, коли потече та чи тектиме влітку. «Кременчуцький Телеграф» розбирався у цій «гарячій» темі

23 листопада 2022 року на лівобережжі Кременчука зникла гаряча вода. Це трапилося внаслідок блекауту після масованого ракетного обстрілу. Коли світло та опалення повернулися в оселі кременчужан, а гаряча вода ні, постало питання чому так.

Спочатку працівники кременчуцького КП «Теплоенерго», які утримують «бойлерні» (ЦТП — ред.) говорили, що гарячої води немає, бо бракує температури та тиску теплоносія, хоча опалення відновилося до нормальних показників.

При цьому Дмитро Лунін заявив тоді, що подачу гарячої води мають відновити до 11 грудня. Але щось не склалося.

Потім казали, що через відключення електроенергії неможливо відновити циркуляцію, бо відключення електроенергії. При цьому, коли електрику вмикали на районах, ЦТП продовжували не вмикати циркуляційні насоси. Тим часом з «гарячих» кранів текла холодна вода, хоч і не на всіх поверхах багатоповерхівок, тож лічильники рахували гроші, та й абонплата нараховувалася.

Потім взагалі з «гарячих» кранів вода перестала текти, працівники «Теплоенерго» розповідали, що це надавач послуги ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», якому передали повноваження постачання тепла та гарячої води замість ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не дає команду вмикати ці насоси.

Тоді комерційний директор «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин заявив, що вони не приймали такого рішення, а значить припинити подавати гарячу воду вирішила кременчуцька міська влада, яка по суті керує «Теплоенерго» та «бойлерними».

Ба більше, на пленарному засіданні на позачерговій XIX сесії Кременчуцької міської ради Роман Кашин наголосив на тому, що місцевій владі та комунальникам не треба перенаправляти до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тих, хто скаржиться на відсутність гарячої води, адже вони надають необхідний режим теплоносія, щоб гарячу воду можна було приготувати на ЦТП.

— «Полтаватеплоенерго» лише генерує теплову енергію і подає теплоносій до центральних теплових пунктів, а підігрів води здійснюється на ЦТП на обладнанні КП «Теплоенерго». Рішення, щодо припинення постачання споживачам Кременчука гарячої води, яке було ухвалене в місті, з підприємством «Полтаватеплоенерго» не узгоджувалось», — зазначили у ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у відповіді на запит Кременчуцького Телеграфу.

Коли за гарячу воду почали питати й жителі правобережжя Кременчука, де цю послугу надає кременчуцьке КП «Теплоенерго» через ТЕЦ КВБЗ, стало зрозуміло, що тут дійсно справа саме у місцевих комунальниках і місцевій владі, а не «стирчать полтавські вуха». Хоча півтора місяця ніде не було офіційної інформації про те, чому ж насправді немає гарячої води: ні на сайті надавача послуги, ні на сайті «Теплоенерго», ні на сайті Кременчуцької міської ради, ні у телеграм-каналі міського голови Віталія Малецького, який так широко презентують комунальникам, бюджетникам і містянам. Навіть диспетчери Служби допомоги мера кременчужанам не могли нічого пояснити.

Тож «Кременчуцький Телеграф» звернувся до заступника міського голови/директора департаменту ЖКГ/депутата Полтавської обласної ради Івана Москалика за запитанням стосовно відсутності гарячої води у кранах кременчужан. Головний комунальник Кременчука тоді пояснив, що через постійні відключення електроенергії на ЦТП немає можливості надавати якісну послугу з гарячого водопостачання, бо дійсно не працюють циркуляційні насоси, і вода тече прохолодна. Через скарги кременчужан, що лічильники крутяться, а вода не гаряча, вирішили тимчасово припинити надавати цю послугу. Мовляв, немає технічної можливості.

На питання, чому ж технічно можливо постачати гарячу воду у сусідніх Горішніх Плавнях та Полтаві, Іван Москалик відповів: «Можливо, у них інші графіки відключення або локальні котельні».

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із комунальниками з Горішніх Плавнів й інших населених пунктів, які розповіли, що графіки відключень у них такі ж, як і по всій Полтавщині, а локальних котелень не так вже й багато. Проте гарячу воду вони подають. Як того й вимагає законодавство.

При наступній зустрічі з Іваном Москаликом ми знову розпитали у нього про причину відсутності гарячої води, з огляду на те, що:

«Полтаватеплоенерго» тут ні до чого;

саме на ЦТП «Теплоенерго» не відкривають засувки на теплообмінниках для приготування гарячої води та вмикають циркуляційні насоси для штовхання її до будинків кременчужан;

в інших міста електрика вимикається так само як і в Кременчуці, але гаряча вода є (коли ЦТП заживлюється, вмикаються циркуляційні насоси).

Іван Москалик знову нагадав про те, що зараз зима, температура коливається від плюсової до мінусової, та й вітер також впливає на охолодження труб у «лежаках», а також існує постійна загроза ракетних обстрілів та блекауту. У разі тривалого блекауту та морозів задля уникнення замерзання труб, теплоносій потрібно буде оперативно злити протягом 4 годин. Для цього навчали відповідальних по будинках, які зіллють воду з системи опалення у підвали будинків, а працівники «Теплоенерго» зливатимуть теплоносій у ЦТП.

Теж саме потрібно було б робити й з гарячою водою. Але чи буде на це час і люди? Навряд. Тому й було прийнято рішення спустити воду з труб гарячого водопостачання, все перекрити до весни. Абонплату при цьому «Полтаватеплоенерго» брати не буде (за грудень вже не брали — ред.).

Іван Москалик розповів, що повернути гарчу воду планують навесні, коли гарантовано вже не буде морозів. Можливо вона навіть буде й в міжопалювальний період, адже за інформацією департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради, «Полтаватеплоенерго» має надавати технологічну можливість для приготування гарячої води у кременчуцьких ЦТП.

Це підтвердив і Роман Кашин. Телефоном він розповів, що «Полтаватеплоенерго» і не припиняло б постачання гарячої води, але між обласним комунальним надавачем послуг і отримувачами є місцевий оператор мереж «Теплоенерго» (та місцева влада — ред.), тож підприємство вирішило до квітня місяця припинити нарахування абонентської плати. І коли у Кременчуці вирішать повернути воду жителям, вони продовжать надавати необхідну кількість теплоносія.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що кременчуцька влада вирішила не ризикувати трубами гарячої води, та уникнути можливого замерзання. Виходить влада Горішніх Плавнів і Полтави, а також усіх інших міст, де централізоване гаряче водопостачання не припиняється, не турбується про своє господарства та містян?! Питання відкрите. Бо блекаути та обстріли по суті для всіх однакові.

Також залишається питання незамерзання труб холодної води, які б мали замерзнути в рази швидше за труби гарячої води. Іван Москалик наголошує, що циркуляція води у трубах, яку забезпечує «Кременчукводоканал», не дає цьому статися. Тим більше підприємство нещодавно отримало кілька генераторів.

Якби на ЦТП закупили генератори, то й виключати воду не довелося б. Такий логічний висновок можна зробити з ситуації, яка склалася. Але грошей на них ні в держави, ні в області немає (попри слова Дмитра Луніна). Тож у листопаді минулого року Кременчуцька міська рада затвердила міську Програму забезпечення автономними джерелами електроживлення для безперебійної роботи системи теплопостачання та гарячого водопостачання об’єктів житлового фонду м. Кременчука в опалювальному періоді 2022—2023 років.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми — 50 млн 153 тис. 102 грн:

на 2022 рік — 24 млн 432 тис. 996 грн;

на 2023 рік — 25 млн 720 тис. 106 грн.

Водночас у департаменті ЖКГ повідомили, що на теперішній час коштом міського бюджету Кременчуцької територіальної громади придбали 19 генераторів великої потужності, з яких КП «Теплоенерго» першочергово обладнало окремі котельні. Це дозволяє при відключенні електроенергії подавати теплову енергію та гаряче водопостачання на мікрорайони міста.

Тобто у деяких будинках Кременчуці, все ж таки, є гаряча вода.

Наступним етапом (за наявності достатнього фінансування) мають обладнати генераторами ЦТП, що забезпечить безперебійною роботою насосне обладнання для постачання теплової енергії та гарячого водопостачання.

А до тих пір, кременчужани потерпають без гарячої води, а ті, хто встановили бойлери, навантажують електромережі та споживають у рази більше такої дефіцитної електроенергії.

Чи є інші причини, чому у Кременчуці відсутня гаряча вода, наприклад, політичні (особливо в контексті баталій щодо тарифів на опалення та те, хто надає послуги з теплопостачання). Про це кожен може поміркувати самостійно.

Нагадуємо, що 27 січня 2023 року у Полтаві має відбутися сесія обласної ради, де мають «розв'язати тарифну історію» по Кременчуку.