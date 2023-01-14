Як Кременчук відстоює своє право на нормальні тарифи на тепло

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У п’ятницю, 13 січня, на позачерговій XІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили два важливі рішення щодо тарифів на опалення на лівобережжі Кременчука: щодо захисту прав споживачів і щодо розрахунку та застосування тарифів.

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України Кременчук зазнав ракетних ударів, внаслідок яких зруйновано теплогенеруюче обладнання ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», через що товариство припинило виробництво, транспортування та постачання теплової енергії своїм споживачам.

У подальшому, задля забезпечення тепловою енергією споживачів, Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» було визначено виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам, що раніше отримували цю послугу від ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Починаючи з 1 листопада 2022 р., ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснює нарахування плати за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам лівобережжя Кременчука за тарифами, розмір яких перевищує рівень тарифів, що застосовувалися до 24.02.2022 р.

Це є порушенням ст. 1 Закону України від 29.07.2022 р. №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (набрав чинності 19.08.2022 р.), якою чітко встановлено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Так, на прикладі розрахунків, зроблених мешканцем 2-кімнатної квартири (50 м²) будинку оснащеного лічильником тепла, вартість опалення зросла на 52%, а за результатами опалювального сезону 2022-2023 р.р. йому доведеться сплатити на 5 064 грн більше у порівняні з опалювальним періодом 2021-2022 р.р.

Крім того, нарахування за нібито спожиту теплову енергію отримали суб'єкти підприємницької діяльності, які фактично її не споживали, про що свідчать показники індивідуальних приладів обліку теплової енергії.

При цьому, тариф на послуги з постачання теплової енергії і гарячої води ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» споживачам Кременчука не встановлювався, він не ухвалювався виконкомом Кременчуцької міської ради.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, у відповідь на запит виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Міністерство розвитку громад та територій України листом від 18.11.2022 р. №7/10.2/12387-22 надало роз'яснення, що застосування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», зокрема, для споживачів Кременчука, не може перевищувати рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24.02.2022 р. (незалежно від того, ким надавалися послуги споживачеві).

При цьому, представники обласного КП заявили, що надіслали свій лист до Міністерства з правильним формулюванням питання щодо застосування тарифів у Кременчуці, проте надати його копію чи відповідь на нього не можуть.

- Мені здається, що нас дурять, - заявив на це міський голова Віталій Малецький.

З огляду на те, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» не виконує законодавчо встановлений мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання, чим перенавантажує та негативно впливає на рівень життя жителів лівобережжя Кременчука та викликає соціальну напругу в місті, депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення звернутися до:

Офісу Президента України - в межах повноважень вжити заходів щодо виконання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» законодавчо встановленої заборони підвищувати ціни (тарифи) послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам лівобережної частини міста Кременчука;

Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної військової адміністрації - в межах повноважень організувати позапланову перевірку дотримання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів у Кременчуці, у тому числі щодо дотримання мораторію на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання, та зобов'язати ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» застосовувати до споживачів у Кременчуці тарифи, розмір яких не перевищує рівень тарифів до 24.02.2022 р., а також здійснити перерахунок вартості плати за комунальні послуги своїм споживачам у Кременчуці за листопад-грудень 2022 р. шляхом зменшення плати;

Офісу Генерального прокурора - в межах повноважень надати правову оцінку протиправним діям посадових осіб ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо невиконання заборони на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, визначені ст. 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», для споживачів у Кременчуці та притягнути винних до кримінальної відповідальності;

Антимонопольного комітету України - в межах повноважень провести перевірку щодо факту зловживання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» своїм монопольним становищем, що проявляється у застосуванні тарифів до споживачів у м. Кременчуці, розмір яких є вищим за розмір станом на 24.02.2022, незважаючи на вимоги Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»;

Полтавської обласної ради - в межах повноважень доручити уповноваженій особі підготувати та винести на розгляд позачергової сесії Полтавської обласної ради проєкт рішення щодо застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» до своїх споживачів у Кременчуці тарифів, розмір яких не перевищує рівень тарифів (одноставковий), що застосовувалися до цих споживачів станом на 24.02.2022 р., та проведення перерахунку вартості плати за комунальні послуги своїм споживачам у Кременчуці за період, у якому нарахована ціна за послугу вище, ніж станом на 24.02.2022 р. у Кременчуці, шляхом зменшення плати. У найкоротший термін скликати позачергову сесію Полтавської обласної ради та винести на розгляд депутатів відповідний проєкт рішення.

Водночас у своїх роз’ясненнях від 25.08.2022 р. №7/10.2/8416-22 Міністерство розвитку громад та територій України зазначило, що органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо встановлення економічно обґрунтованого розміру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води та окремо рішення про застосування тарифів до певної категорії споживачів, а саме на рівні тарифів, що застосовувалися до споживачів станом на 24.02.2022 р.

Варто зазначити, що Законом України від 03.11.2016 №1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» передбачені компенсаторні механізми для погашення різниці між економічно обґрунтованими тарифами та тими, які необхідно застосовувати на рівні тарифів станом на 24.02.2022 р., і закладено підґрунтя для стабілізації діяльності систем теплопостачання.

Проте, незважаючи на зазначені вимоги законодавства та роз’яснення Міністерства розвитку громад та територій України, Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» застосовує до споживачів у Кременчуці розмір тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, які є вищими, ніж ті, що існували станом на 24.02.2022 р.

Разом з цим, п. 6 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869, у разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність у межах кількох територіальних громад, формування та встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється окремо для кожної територіальної громади. При цьому витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади (без врахування особливостей технологічних потреб під час виробництва теплової енергії, витрат на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, враховуючи їх технічний стан, кількості споживачів тощо).

Нагадуємо, що ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснює нарахування споживачам у Кременчуці за двоставковим тарифом, який розраховано не для мешканців Кременчуцької міської територіальної громади.

Своїм другим рішенням (третім у порядку денному позачергової сесії – ред.) депутати Кременчуцької міської ради вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради та Полтавської обласної військової адміністрації з проханнями зобов’язати ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»:

Застосовувати протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, до своїх споживачів у місті Кременчуці тариф, розмір якого не перевищує рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24.02.2022 р. Після закінчення дії воєнного стану в Україні для споживачів у м. Кременчуці здійснити розрахунок одноставкових тарифів на комунальні послуги та подати відповідному органу місцевого самоврядування для встановлення.

- Люди посилають дуже небезпечні сигнали. Вони кажуть, що є закон, є мораторій на зростання тарифів. Люди питають: коли закон не виконується, це підрив авторитету держави?! На що депутати вимушено пояснюють своїм виборцям, що наразі триває процес врегулювання цієї проблеми, - розповіла депутатка міської ради Лариса Гориславець.

Віталій Малецький, коментуючи небажання керівництва ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» звернутися до Полтавської обласної ради щодо встановлення тарифів саме для Кременчука, зауважив, що жителями міста можуть бути подані десятки тисяч судових позовів.

На що Олександр Лемешко заявив, що тарифоутворення - це юридико-технічні норми, тут потрібні ще й юридико-економічні знання, адже тут не сімейне чи спадкове право або ж загальнокримінальні правопорушення. І краще це питання вирішувати в досудовому порядку.

- Тому на сьогодні я вбачаю механізм виходу з цієї ситуації наступний: управління майном, постійна комісія, керівництво обласної ради та військової адміністрації вже у понеділок (16 січня - ред.) почнуть конструктивний розгляд звернення від Кременчуцької міської ради, - додав він.

Своєю чергою комерційний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин розповів, що виконком Кременчуцької міської ради був поінформований щодо тарифів обласного КП. Та й цієї проблеми могло б і не виникнути, якби його підприємство запросили на етапі прийняття рішення про передачу кременчуцьких споживачів до них.

- Якщо Полтавська обласна рада ухвалить відповідне рішення, то ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» його виконуватиме, - заявив він.

Роман Кашин також повідомив, що у грудні минулого року, попри вищезгаданий мораторій, кременчуцька влада підняла його підприємству вартість транспортування теплоносія на 84%.

Як пояснив «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови – директор департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради Іван Москалик, затвердження економічно обґрунтованих тарифів не означає їхнє застосування на території. Так само мали б зробити й у обласному КП, адже є компенсаторний механізм з обласного, державного чи міського бюджету.

А ще Роман Кашин наголосив на тому, що місцевій владі та комунальникам не треба перенаправляти до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тих, хто скаржиться на відсутність гарячої води, адже вони надають необхідний режим теплоносія, щоб гарячу воду можна було приготувати на ЦТП, і рішення про припинення її подачі вони не приймали.

Варто зауважити, що у сусідніх Горішніх Плавнях і в розташованій за понад 100 км Полтаві гаряча вода не зникла!