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Що означають дві суми за опалення в платіжках кременчужан  і що таке ПТЕ

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 686 Коментарів: 2

 Від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» за двоставковим тарифом. Платитимемо за опалення протягом року

Кременчужани почали отримувати платіжки за комунальні послуги у листопаді та запитують, що означають два рядки за опалення та що означають деякі скорочення.

Спробуємо коротко пояснити.

Від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго». Кременчуцька ТЕЦ, яку зруйнувало російське військо, перейшла на баланс області. Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі.  
У жовтні 2022 року виконком Кременчуцької міської ради своїм рішенням визначив комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго»  (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»)виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині   Кременчука від джерела Кременчуцької ТЕЦ з покладенням відповідних обов’язків згідно з законодавством.

Відтак  з 1 листопада 2022 року нарахування за послуги з опалення та гарячої води проводяться за тарифами, встановленими  для «Полтаватеплоенерго»  (вони затверджені рішенням Полтавської облради № 477 від 30 вересня 2022 року).

Тарифи розраховані та встановлені залежності від способу виробництва та постачання послуги. Так, для кременчужан застосовують тарифи  без урахування витрат на утримання та ремонт центральних  та індивідуальних теплових пунктів.

 

Як пояснюють в Єдиній комунальній системі ВАС (компанія, що формує рахунки для кременчужан на підставі даних постачальників послуг), на території лівобережжя Кременчука діють двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

  • умовно-змінна частина (у квитанції - ОПАЛЕНН.ПТЕ) двоставкового тарифу (протягом опалювального періоду) – 1248,25 грн/Гкал (з ПДВ);
  • умовно-постійна частина (у квитанції - ОП. У/П ПТЕ) двоставкового тарифу (протягом календарного року) – 162986,29 грн/Гкал/год (з ПДВ). Розмір нарахування залежить від теплового навантаження житлового будинку.
  • на послугу з постачання гарячої води (у квитанції - ГАР.ВОД ПТЕ) (незалежно від відсутності/наявності рушникосушильника) – 118,66 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

Крім того, у квитанціях є окрема послуга АБ/П.ОП ПТЕ та/або постачання гарячої води (у квитанції - АБ/П.ГВ ПТЕ). Це – плата за абонентське обслуговування, яка застосовується відповідно до статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та нараховується щомісяця. Таку саму абонплату, ми, до речі, платимо і водоканалу.

Під час брифінгу минулого четверга начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що у кременчужан – такі самі тарифи, як і у споживачів Полтави, Решетилівки та інших міст,  які обслуговує «Полтаватеплоенерго». Лунін не вбачає проблеми у двоставковому тарифі та наголошує: головне, що кременчужанин загалом мають тепло.

«Обласній владі вдалося до початку опалювального сезону забезпечити теплопостачанням 180 тисяч кременчужан, - сказав  Дмитро Лунін. - Тарифи на тепло та гарячу воду не збільшені, а залишаються на рівні минулого року. Крім того, вважаю, що платити за опалення протягом року зручніше, ніж протягом 5-6 місяців. Так простіше планувати сімейний бюджет».


У разі виникнення запитань можна звернутися до абонентського відділу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за телефонами:

050-457-42-66, 050-457-42-65, 050-457-42-74

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: опалення гаряча вода Полтаватеплоенерго квитанції
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Коментарі: 2

1
alyoshin:
Сьогодні, 18:36

Якщо Лунін "не бвачає проблем у двоставковому тарифі" і вважає, що  зручно платити за тепло протягом року, а не в опалювальний сезон, то це зовсім не так  і ось чому:

 Тариф на тепло не залишиться як раніше, а  зросте, оскільки зменшення на 500 грн. вартості 1 гкал ніяк не компенсується додатковим платежем - "умовно-постійна частина". Так для моєї квартири - по старих тарифах я б заплатив за тепло по лічильнику  лише 1 041 грн. лише за спожиті гкал, а тепер по "новому тарифу" 1 457 грн. 

Чому пан Малецький не проводив жодних розяснювальних робіт з населенням , що вартість тепла для кременчужан може зрости і чому за за цей час не зміг домовитись  з обласним керівництвом щоб на кременчужанах не робили експерименти по збільшенню вартості компослуг в період военного часу, оскільки як відомо діє  норма закону, яка забороняє збільшення вартості компослуг в період війни.

З якого диву кременчужане мають платити КРУГЛИЙ РІК ще цю умовно-постійну складову (для мене це майже 800 грн. в місяць) До -речі цей платіж визначається як абоненська плата, а отедже для отримувачів субсидій ця сума до розрахунку субсидій не буде йти і томй розмір субсидій буде значно менший
Отже переплата лише за тепло по нових тарифах за рік для більшості кременчужан складе від  6 000 грн.

 


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16
4el:
Сьогодні, 19:08

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1 0

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