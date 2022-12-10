Що означають дві суми за опалення в платіжках кременчужан і що таке ПТЕ

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 686 Коментарів: 2

Від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» за двоставковим тарифом. Платитимемо за опалення протягом року

Кременчужани почали отримувати платіжки за комунальні послуги у листопаді та запитують, що означають два рядки за опалення та що означають деякі скорочення.

Спробуємо коротко пояснити.

Від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго». Кременчуцька ТЕЦ, яку зруйнувало російське військо, перейшла на баланс області. Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі.

У жовтні 2022 року виконком Кременчуцької міської ради своїм рішенням визначив комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»)виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині Кременчука від джерела Кременчуцької ТЕЦ з покладенням відповідних обов’язків згідно з законодавством.

Відтак з 1 листопада 2022 року нарахування за послуги з опалення та гарячої води проводяться за тарифами, встановленими для «Полтаватеплоенерго» (вони затверджені рішенням Полтавської облради № 477 від 30 вересня 2022 року).

Тарифи розраховані та встановлені залежності від способу виробництва та постачання послуги. Так, для кременчужан застосовують тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.

Як пояснюють в Єдиній комунальній системі ВАС (компанія, що формує рахунки для кременчужан на підставі даних постачальників послуг), на території лівобережжя Кременчука діють двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

умовно-змінна частина (у квитанції - ОПАЛЕНН.ПТЕ) двоставкового тарифу (протягом опалювального періоду) – 1248,25 грн/Гкал (з ПДВ);

умовно-постійна частина (у квитанції - ОП. У/П ПТЕ) двоставкового тарифу (протягом календарного року) – 162986,29 грн/Гкал/год (з ПДВ). Розмір нарахування залежить від теплового навантаження житлового будинку.

на послугу з постачання гарячої води (у квитанції - ГАР.ВОД ПТЕ) (незалежно від відсутності/наявності рушникосушильника) – 118,66 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

Крім того, у квитанціях є окрема послуга АБ/П.ОП ПТЕ та/або постачання гарячої води (у квитанції - АБ/П.ГВ ПТЕ). Це – плата за абонентське обслуговування, яка застосовується відповідно до статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та нараховується щомісяця. Таку саму абонплату, ми, до речі, платимо і водоканалу.

Під час брифінгу минулого четверга начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що у кременчужан – такі самі тарифи, як і у споживачів Полтави, Решетилівки та інших міст, які обслуговує «Полтаватеплоенерго». Лунін не вбачає проблеми у двоставковому тарифі та наголошує: головне, що кременчужанин загалом мають тепло.

«Обласній владі вдалося до початку опалювального сезону забезпечити теплопостачанням 180 тисяч кременчужан, - сказав Дмитро Лунін. - Тарифи на тепло та гарячу воду не збільшені, а залишаються на рівні минулого року. Крім того, вважаю, що платити за опалення протягом року зручніше, ніж протягом 5-6 місяців. Так простіше планувати сімейний бюджет».





У разі виникнення запитань можна звернутися до абонентського відділу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за телефонами:

050-457-42-66, 050-457-42-65, 050-457-42-74