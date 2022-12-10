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Кременчук, Культура

Probass Hardi запалили у кременчуцькому університеті

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 73

 Музиканти зробили кременчужанам сюрприз - презентували новий відеокліп, вихід якого планується лише наступного тижня 

Вчора, 9 грудня, у в актовому залі КрНУ ім. Михайла Остроградського прйшов запальний концерт Probass Hardi - гурту, лідером якого є кременчуцький ді-джей Артем Ткаченко, автор відомого треку «Доброго вечора, ми з України»Probass Hardi. 
Це був благодійний концерт, метою якого було збір коштів для ЗСУ та підтримка українського студентства.

«Почалося багато революцій, і нам так здається, що вони зараз відчувають себе незахищено, тому що не зрозуміло, що робити, як рухатися і як навчатися. Наша мета - це сказати дякую нашим студентам, що вони залишилися в Україні, навчаються в Україні під час війни, далі планують жити та створювати сім’ю в Україні, це все дуже важливо, тому ми хочемо сказати ці слова підтримки їм, сказати, що ми це все бачимо і для нас їхня позиція безцінна», - розповів лідер гурту Probass Hardi Артем Ткаченко.

 
Також ді-джей поділився - де краще виступати - в рідому місті чи в інших.

«Краще вдома, але більше кіпішу якщо чесно, бо ти переживаєш, щоб все відбулося і щоб все було класно і ми максимально готуємося, щоб все було потужно і готуємо сюрпризи», - розповів Артем Ткаченко.


Під час концерту Probass Hardi презентували прем'єру відеокліпу, вихід якого планується на наступний тиждень. Таким чином група вирішила зробити сюрприз для кременчужан.

«Буде презентація відеокліпу, який ми плануємо на наступний тиждень, він ще не дороблений до кінця, але ми хочемо показати, щоб був такий сюрприз», - анонсував Артем Ткаченко.


Основний план Артема на майбутнє – писати музику, аби зберегти культуру України.

«В планах далі писати музику, у нас в цьому місяці буде новий реліз, тобто ми хочемо зробити нову колаборацію, це буде трек з ALYONA ALYONA і він вийде 16 грудня. Тому що це наш фронт, ми таким чином допомагаємо. Є звісно волонтерський, громадський фронт, але в музичному плані ми також повинні відстоювати, тому що вороги намагаються нашу культуру прибрати повністю знищити, щоб в Україні не було нічого музичного, але ми не дамо цього зробити і будемо писати стільки музики, що їм ніяк не вдасться її переробити», - сказав він.


І наостанок Кременчуцький музикант додав кілька гарних слів.

«Вірити в перемогу насправді просто треба працювати на перемогу, кожен день щось робити донатити гривню, п’ять, сім допомагати йти волонтерити максимально бути в інформації і воно тоді легше і тобі, тому що ти розумієш, що сьогодні щось зроблено для перемоги, розумієш, що щось рухається і для України це звісно дуже важливо», - додав Артем.


Нагадаємо, автори хіта «Доброго вечора, ми з України» виступають в рамках благодійного туру університетами України.  Кременчук  передостаннє містоо в турі. Заключним стане — столиця. 
Автор треку «Доброго вечора, ми з України» створив центр допомоги переселенцям у Кременчуц

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Автор: Дарія Згура Фото: фото відео - Дарія Згура
Теги: концерт Probass Hardi
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