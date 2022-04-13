Автор треку «Доброго вечора, ми з України» створив центр допомоги переселенцям у Кременчуці

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 486

Під час війни люди різних професій тримають свій фронт, наближаючи нашу спільну перемогу над ворогом.

Артем Ткаченко, відомий як DJ PROBASS, більшу частину свого життя присвятив музиці. Це саме він є автором знаменитого треку «Доброго вечора, ми з України», який став одним із символів нашого спротиву окупантам.









Сьогодні Артем Ткаченко разом з однодумцями створив у Кременчуці центр допомоги переселенцям і увесь свій вільний час присвячує волонтерській діяльності. Він упевнений, щоб здобути перемогу, треба докладати максимум зусиль для допомоги воїнам, а також тим, хто постраждав від війни.

Музику Артем не покинув, адже піднімати загальнонаціональний настрій, він вважає теж дуже важливим.



