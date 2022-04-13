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«Кременчуцький ТелеграфЪ» за кошти, передані читачами, відремонтував автівку для військових медиків

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 56

 

Кошти перерахували волонтерам, які переганяють автівку із Польщі для військових медиків

Вчора, до редакції «Кременчуцький ТелеграфЪ» з проханням про термінову фінансову допомогу звернулась наша давня знайома волонтерка Ольга Назарова, яка з 2014 року займається допомогою українській армії. Вона придбала позашляховик для військових медиків однієї з бригад ЗСУ, яка вийшла на відновлення боєздатності після важких боїв проти російських окупантів. Для приведення автівки до справного технічного стану потрібно було замінити мастило у двигуні, гальмівні колодки та підшипник. Усього разом із роботою це коштувало 1120 польських злотих. Кошти по курсу у гривнях, еквівалентні цій сумі, були терміново перераховані їй на картку. А автівку вже сьогодні волонтери перегнали через кордон та передали у підрозділ військовим медикам.

Варто зазначити, що це були залишки коштів, зібраних кременчужанами місяць тому на заклик нашого видання. Саме тому ми звітуємось щодо їх використання перед нашими читачами.

Нагадаємо, що 13 березня на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» оголосили збір коштів на ремонт броньованого Мерседесу для потреб військових, який обіцяв безоплатно передати банк. Машина була у гарному стані, але на ній не вистачало двигуна. Б/у двигун знайшли на Західній Україні, а за пару днів зібрали потрібну для його купівлі суму.

Кременчужани надсилали гроші на ремонт броньовика на картку керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова. Всього надійшло 111 200 грн.

Втім, з оформленням документів щодо передачі броньовика у банку виникли проблеми, тож передача не відбулася, а зібрані гроші, порадившись з військовими, Сергій Кулясов витратив за призначенням. Але замість ремонту однієї автівки придбав для військових два позашляховика з повним приводом. Б/у, але в гарному технічному стані.

Перший з них – Subaru forester, Сергій Кулясов 8 квітня вручив представнику однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується у Кременчуці.

Другий позашляховик - Ford maverick найближчим часом буде перегнаний з Польщі та також переданий військовим.

Кожна з цих автівок обійшлася у 50 тисяч грн. Таким чином із зібраних свідомими кременчужанами грошей на їх купівлю витратили 100 тисяч. Залишилось ще 11200 грн.

- Їх також витратимо на допомогу ЗСУ, про що обов’язково звітуюсь, - запевнив Сергій Кулясов при вручені автівки військовим та подякував кременчужанам за підтримку.

Отже більшу частину з цих залишків коштів (8065 грн) вчора він витратив на допомогу військовим – на ремонт автівки для героїчних «Айболітів».

Слава Україні!

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна гуманітана допомога позашляховик ремонт
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