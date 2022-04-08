Кременчуцьким військовим передали позашляховик, придбаний за кошти містян. Другий – на підході

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 246

13 березня на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» оголосили збір коштів на ремонт броньованого Мерседесу для потреб військових, який обіцяв безоплатно передати банк. Машина була у дуже хорошому стані, але на ній не вистачало двигуна. Б/у двигун знайшли на Західній Україні, а за пару днів зібрали потрібну для його купівлі суму.

Кременчужани надсилали гроші на ремонт броньовика на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова. Всього надійшло 111 200 грн.

Втім, з оформленням документів щодо передачі броньовика у банку виникли проблеми, тож передача не відбулася, а гроші на двигун вже були зібрані.

Тому Сергій Кулясов, порадившись з військовими, вирішив їх використати за призначенням, але замість ремонту однієї автівки придбати для ЗСУ дві.

Обидві – позашляховики з повним приводом. Б/у, але в гарному технічному стані.

Першу з автівок – Subaru forester, Сергій Кулясов сьогодні вручив представнику однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується у Кременчуці.

За його словами, другий позашляховик - Ford maverick, наразі знаходиться у Польщі в очікуванні водія. Його пригонять до Кременчука через 2-3 дня.

- Другий позашляховик на підході – його теж передам до ЗСУ. Кожна з цих автівок обійшлася у 50 тисяч грн. Таким чином із зібраних свідомими кременчужанами грошей на їх купівлю я витратив 100 тисяч. Залишилось ще 11200 грн. Їх також витратимо на допомогу ЗСУ, про що обов’язково звітуюсь, - пояснив Сергій Кулясов та подякував кременчужанам за підтримку.

Кременчужани, ви неймовірні! Дякуємо, що своєю працею та фінансовою підтримкою наближаєте нашу Перемогу! Все буде Україна!



А це другий куплений позашляховик - Ford maverick, який поки знаходиться у Польщі в очікуванні водія. Невдовзі він також буде в строю ЗСУ і працюватиме на Перемогу!