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Полтавська обласна рада виділили додаткові кошти на тероборону, медицину та потреби переселенців

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 70

 

Сесію облради зібрали у позачерговому порядку через термінову необхідність прийняття рішень

Сьогодні у Полтаві відбулася дванадцята позачергова сесія обласної ради, де ухвалили кілька важливих рішень. Про це повідомляє сайт обласної ради та  начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

Голова обласної ради Олександр Біленький поінформував депутатів про припинення функціонування в Полтавській обласній раді депутатської фракції ОПЗЖ, у зв’язку з виходом із її складу депутатів обласної ради: Олега Сазонова, Олександра Алексюка, Оксани Винниченко, Сергія Мазура, Сергія Савченка, Олександра Сиверина та Руслана Телятника.

Також Олександр Біленький повідомив про створення депутатської групи «За Полтавщину», до якої увійшли Олег Сазонов, Олександр Алексюк, Оксана Винниченко, Євген Корф, Сергій Савченко та Олександр Сиверин, та міжфракційного депутатського об’єднання «Полтавщина без бар’єрів».

На сесії було розглянуто 6 питань, найбільш важливим з яких було внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік та рішення «Про внесення зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування Полтавської області на 2021-2023 роки щодо забезпечення заходів національного спротиву».

Більш детально про суть ухвалених рішень у своєму Телеграм-каналі

розповів очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- По-перше, виділили до резервного фонду області 100 млн грн. Ці кошти підуть на потреби ТрО (територіальну оборону, ред.) та безкоштовне харчування переселенців. Громади мають аналогічно виділити кошти, щоб профінансувати харчування 50 на 50.

Наш обовʼязок – підставити плече всім, у кого війна забрала дім і роботу. Наразі Полтавщина офіційно прийняла понад 60 тисяч переселенців. Ми надали їм безкоштовний прихисток у наших школах, садках і гуртожитках.

Ще 100 млн виділяємо на медицину області. Закупівля нового обладнання, ліків, реагентів. І що не менш важливо – завершимо за ці кошти ремонт в обласному онкодиспансері, де встановимо перший на Полтавщині лінійний прискорювач. Його ми закупили на початку цього року.

Окрім того, завершимо ремонт відділення судинної хірургії в обласній лікарні імені Скліфосовського – залишилося менше половини. 25 млн спрямуємо на це. А також відремонтуємо котельню для цього ж медзакладу.

Майже 80 млн грн виділяємо для обласних комунальних підприємств «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканал» – на реконструкцію котельні на Квітучій у Полтаві та ремонти колекторів.

Область живе, область працює! Все буде Україна!» - йдеться у повідомлені Дмитра Луніна.

Голова Полтавської облради Олександр Біленький зазначив, що сесія відбулася у складний період, коли йде війна і наголосив на єдності, яка є запорукою подальшої перемоги.

- Відповідно до ініціативи Полтавської військової адміністрації та обласної ради сьогодні була проведена сесія для того, щоб ми могли перерозподілити кошти обласного бюджету на окремі потреби охорони здоров'я, закупівлю матеріальних ресурсів для підтримки громад. Тому що з першого дня вимушеної хвилі переселенців з тимчасово окупованих територій до Полтавської області, виникла необхідність підтримати цих людей. На перших засадах − це була волонтерська підтримка, потім підключилися громади. І зараз виснажується певний ресурс, тому виділяються кошти в резервний фонд для закупівлі матеріально-технічного ресурсу. Продуктовий ресурс буде спрямовано до громад, - повідомив Олександр Біленький.

Він нагадав, що раніше на тероборону виділяли 40 млн грн, а сьогодні виділили щн 10 млн грн.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна територіальна оборона Полтавська облрада сесія
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