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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Ворог продовжує масовані обстріли та посилює наступ на Донбасі – ЗСУ дають гідну відсіч

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 326

 

Про це повідомив речник МОУ під час брифінгу

Збройні сили України відбили 7 ворожих атак, знищили 4 танки та 2 артсистеми в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив речник Міністра оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в «Медіа Центрі Україна».

- Ворог перегруповується та намагається відновити боєздатність, аби сформувати угруповання для наступу у Донецькому напрямку.

Зокрема, у визначені райони переміщуються підрозділи, які виведені з Поліського та Сіверського операційних районів. Продовжується формування та перекидання до території України додаткових резервів.

З метою оволодіння ключовими населеними пунктами на Донеччині противник веде наступальні дії за підтримки артилерії та авіації.

До завдання ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецькій області залучались три російські  бомбардувальники Су-24М.

Тривають спроби агресора покращити тактичне положення у Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Противник продовжує масовані обстріли українських військ та населених пунктів Донбасу, а також штурмові дії на більшості напрямках вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні н.п. Рубіжне, Нижнє, Попасна та  Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також оволодіння рубежем Вугледар – Мар’їнка. З цією метою противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ.

Водночас, за добу, що минула, українські захисники на території Донецької та Луганської областей відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять одиниць автомобільної техніки противника. Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдавала ударів по місцях скупчення російських окупантів, – повідомив Олександр Мотузяник.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Донбас Брифінг
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