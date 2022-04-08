На базі опорної лікарні у Глобиному відкриють реабілітаційний центр для учасників війни з росією

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 115

Під час брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації директор КНП «Глобинська міська лікарня» Ігор Балаховський розповів про роботу медичного закладу та найближчі плани. Один з них вкрай актуальний в умовах війни проти росії. У лікарні хочуть створити реабілітаційний центр для учасників бойових дій.

- Ми плануємо проводити реабілітацію за двома напрямками - травматологічний та неврологічний. Це саме те, що буде найбільш потрібне для наших захисників після участі в бойових діях. Кошти на створення центру надала міська і районна влада та НСЗУ, - пояснив Ігор Балаховський.

До речі, він працював медиком в Афганістані та Чечні, тож добре розуміється на тому, що потрібно військовим після війни, та знає, як їм можна допомогти.

За його словами, центр реабілітації буде розрахований на 20 ліжко місць у неврологічному відділенні та стільки ж – у травматологічному.

- З урахуванням того, що процес реабілітації триватиме від 10 до 20 днів, наш центр зможе надати медичну допомогу багатьом захисникам України, - пояснив директор лікарні.

За його словами, лікарня у Глобиному доволі велика і розрахована на 155 ліжко місць. В ній працює близько 300 осіб медичного персоналу.

У Ігоря Балаховського великі плани – аж до обладнання лікувального басейну у лікарні. А у тому, що все вдасться директор впевнений, бо для цього у лікарні все є – гарні умови, підтримка влади, і головне – високопрофесійний колектив.

- З кадрами лікарів у нас проблем немає. У нас працює кандидат наук Євген Чип, який зробив понад 400 операцій на суглобах. Гарний невролог. Нещодавно взяли на роботу хірурга та анестезіолога, що переїхали з Харкова. У нас багато досвідчених лікарів, - розповів Ігор Балаховський.

Він розповів і про плани відкриття резервної бази для переливання крові.

- Ми обслуговуємо велику територію… Події у Харкові показали, що слід мати запас крові. Там розбомбили станцію переливання крові і їм доводилось їздити за кров’ю аж у Суми. Наразі нам доводиться їздити до Кременчука. Тобто, ми збираємо кров і відвозимо її до Кременчука, а якщо нам потрібно, то їдемо туди і веземо звідти до Глобиного. Це займає до двох годин. Під час операції інколи все вирішують хвилини. Тому хочемо зробити у себе резервний банк крові,- пояснив Ігор Балаховський.

Він повідомив, що домовився з директором Кременчуцького пренатального центру щодо отримання обладнання, яке залишилося від закритого відділення трансфузіології.

- Я просив у них центрифугу, аби робити компоненти крові. Наступного тижня зможемо її отримаємо і тоді почнемо працювати з кров’ю, як плануємо, - заявив директор Глобинської міської лікарні.



