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Нам потрібна зброя та повне газонафтове ембарго росіян. Час діяти! Щоб не було запізно!

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 87

 

З такими словами до країн світу звернулась віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук

Сьогодні від ракетного удару по вокзалу у Краматорську, за попередніми даними загинуло 39 людей, з них 4 дітей. Дуже багато цивільних громадян отримали поранення.

- Сьогодні ворог завдав ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Там були тисячі людей. Цивільних. Вони просто хотіли евакуюватись. Ось що я хочу сказати деяким європейським країнам: якщо ви не будете діяти сьогодні, завтра так буде з вами! Від вас нам потрібна зброя та повне газонафтове ембарго росіян. Час діяти! Щоб не було запізно, - з такими словами до країн світу звернулась у своєму Телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Краматорськ ракетний обстріл
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