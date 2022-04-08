З такими словами до країн світу звернулась віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук
Сьогодні від ракетного удару по вокзалу у Краматорську, за попередніми даними загинуло 39 людей, з них 4 дітей. Дуже багато цивільних громадян отримали поранення.
- Сьогодні ворог завдав ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Там були тисячі людей. Цивільних. Вони просто хотіли евакуюватись. Ось що я хочу сказати деяким європейським країнам: якщо ви не будете діяти сьогодні, завтра так буде з вами! Від вас нам потрібна зброя та повне газонафтове ембарго росіян. Час діяти! Щоб не було запізно, - з такими словами до країн світу звернулась у своєму Телеграм-каналі
віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
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