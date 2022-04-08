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Кременчук, Здоров'я

COVID-сертифікати в Дії відображатиметься 1,5 року

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 253

 При цьому сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично - потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії.

З 5 квітня 2022 року COVID-сертифікати в Дії мають новий термін відображення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення ухвалене  Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ. Таким чином мають намір полегшити процедуру підтвердження акцинації українців від COVID-19 для українців, які через війну вимушено залишили країну.

Зазначається, що термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи: 

“жовтий” COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби; 

“зелений” COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби; 

“бустерний” COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби. 

При цьому сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично -  для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.  

У МОЗ нагадують, що український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких є, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країниє В Україні ж правила використання та терміни дії  COVID-сертифікатів залишилися незмінними: 

30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);

270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин). 

 

У багатьох кременчужан у «Дії» не генерується сертифікат про бустерну дозу: що робити

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою: як, де і коли отримати

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: вакцинація COVID-сертифікат
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