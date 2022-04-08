Колишнього високопосадовця підозрюють в ухиленні від призову

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 675

Колишнього високопосадовця підозрюють в ухиленні від в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомили в Полтавській обласній прокуратурі, яка забезпечує процесуальне керівництво у цій справі, екс-чиновнику вже вручено підозру за ст. 336 КК України.

Зазначається, що протиправні дії особи викрила Служба безпеки України в Полтавській області.

Наразі кримінальне провадження передано до Нацполіції в Полтавській області для здійснення подальшого досудового розслідування.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні скасували весняний призов у зв'язку з загальною мобілізацією.