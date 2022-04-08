В Україні продовжили термін реєстрації на спрощене ЗНО

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Міністерство освіти і науки продовжило реєстрацію на участь у національному мультипредметному тестуванні (спрощене ЗНО) до 19 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) нагадали, як заповнити реєстраційні картки випускникам шкіл, учням ліцею/гімназії, студентам коледжів та майбутнім вступникам з окупованих територій.

Якщо ви вже маєте сертифікат учасника ЗНО, увійдіть на свою інформаційну сторінку (номер і PIN-код для входу – на сертифікаті), щоб отримати всю актуальну інформацію щодо подальших дій.

Якщо ви не маєте сертифіката – очікуйте повідомлень від УЦОЯО про те, як отримати номер і PIN-код для входу на свою інформаційну сторінку.

В УЦОЯО також наголошують утриматися від повторного формування карток.

У травні 2022 року, кожний, хто зареєструвався для участі в ЗНО, на своїй Інформаційний сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати це тестування, а також повідомити організаторам про те, у якому регіоні він / вона перебуватиме в липні.

Нагадаємо, У 2022 році через війну в Україні ЗНО замінять на альтернативну модель тестування. Раніше термін реєстрації був визначений 9 квітня.