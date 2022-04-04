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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

У 2022 році ЗНО замінять на альтернативну модель тестування: реєстрація до 9 квітня

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 2

 

Одним із критеріїв вступу буде також мотиваційний лист

Стало відомо, як саме відбуватиметься вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти у 2022 році. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Так, цього року через воєнні дії на території нашої держави неможливим є проведення традиційних ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ.

З огляду на це запровадять тестування, подібні до них, а саме:

  • національний мультипредметний тест (НМТ) ー для вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);
  • магістерський комплексний тест (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності «Право» та «Міжнародне право»;
  • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу до магістратури на окремі спеціальності.

Усі тестування відбуватимуться в комп’ютерному форматі, завдяки чому будуть створені максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії.

НМТ міститеме завдання з української мови, математики, історії України. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат. Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів і будуть аналогічними до використовуваних у ЗНО.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант НМТ, щоб учасники змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь. Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад, написання власного висловлення, в НМТ не передбачено. Заплановано, що НМТ можна буде пройти і в країнах Східної Європи. Крім того, замість результатів НМТ можна буде використовувати результати ЗНО 2019ー2021 років.

Одним із критеріїв вступу буде також мотиваційний лист, запроваджений ще у 2020 році. Він матиме різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.

Якщо ви цього року закінчуєте здобувати повну загальну середню освіту (учень/учениця ліцею, гімназії чи студент/студентка ІーІІ курсу коледжу) і ще не зареєструвалися для участі в НМТ (навіть не створили реєстраційної картки), то зробити це необхідно до 9 квітня.

Як це зробити, можна дізнатися за посиланням (детальна інструкція).

Школи самостійно зможуть визначити дату завершення навчального року, - МОН
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cambridge.ua
Теги: ЗНО вступна кампанія тестування вузы
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