Пожежа на Кременчуцькому НПЗ погашена, житлові будинки не пошкоджені, екологія – в нормі

Пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі силами ДСНС загасили ще вчора, 3-го квітня, увечері. Наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків ракетного удару по КНПЗ та відновленню інфраструктурних об’єктів на підприємстві. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, житловий сектор Кременчука під час ракетного удару не постраждав. Жертв та поранених немає. Екологічна ситуація та якість питної води у Кременчуці відповідає нормам.
Він додав, що триває робота щодо збору доказів та оцінки нанесених ракетним ударом рф збитків, щоб у майбутньому використати ці матеріали у суді проти росії.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер