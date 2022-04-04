Пожежа на Кременчуцькому НПЗ погашена, житлові будинки не пошкоджені, екологія – в нормі

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 298

Про це на ранковому брифінгу повідомив очільник Кременчуцької РВА

Пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі силами ДСНС загасили ще вчора, 3-го квітня, увечері. Наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків ракетного удару по КНПЗ та відновленню інфраструктурних об’єктів на підприємстві. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, житловий сектор Кременчука під час ракетного удару не постраждав. Жертв та поранених немає. Екологічна ситуація та якість питної води у Кременчуці відповідає нормам.

- Ситуація на АЗС також нормальна – черг практично немає. Ажіотажний попит на пальне спав. Ціни не змінились. Власники АЗС встановили деякі обмеженні на продаж пального, але його на Кременчуччині вистачає для всіх, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що триває робота щодо збору доказів та оцінки нанесених ракетним ударом рф збитків, щоб у майбутньому використати ці матеріали у суді проти росії.