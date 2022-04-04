Після дозволу на продаж алкоголю у Кременчуцькому районі зросла кількість адмінправопорушень

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Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що після того, як на Полтавщині дозволили продаж алкогольних напоїв, за минулу добу кількість адміністративних правопорушень, пов’язаних з пияцтвом, значно зросла.

У стані алкогольного сп’яніння затримали 5 водіїв автотранспорту. З них четверо – в Горішніх Плавнях та один – у Семенівці. Патрульна поліція щодо всіх п’яниць за кермом склала адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їхні автівки вилучили.

Нагадаємо, що під час воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

Також значно зросла кількість випадків домашнього насильства, пов’язаних зі зловживанням алкогольними напоями. Якщо до 2 квітня (дата дозволу на продаж алкогольних напоїв на Полтавщині – ред.) в середньому за добу у Кременчуцькому районі було від 1 до 4 викликів поліції для припинення домашнього насильства, то за минулу добу зафіксовано аж 14 таких викликів! На правопорушників поліцейські склали адмінпротоколи по ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). А один випадок з ножовим пораненням був кваліфікований за ознаками ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

- Я звертаюсь до усіх жителів району та прошу відповідально ставитись до збереження громадського порядку у такий складний для країни час. Інакше військовій адміністрації доведеться вводити додаткові обмеження, - заявив Олег Лєднік.

За його словами, загальна кримінальна ситуація у Кременчуцькому районі контрольована, рівень злочинності у порівнянні з довоєнним періодом зменшився на 70%. Спостерігається деякий сплеск кількості адміністративних правопорушень, пов’язаний із дозволом на торгівлю алкогольними напоями. Але є сподівання, що це тимчасове явище.

За минулу добу у районі не зафіксовано жодного випадку підпалу сухої рослинності. Ворожих військ на адміністративних кордонах області немає, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.