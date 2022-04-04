На блокпосту у Горішніх Плавнях обшукали автівку і знайшли у багажнику живих раків

1 квітня на блокпосту, що на в’їзді до Горішніх Плавнів, військовослужбовці ЗСУ під час огляду багажника знайшли в автомобілі поліетиленовий пакет, у якому знаходились свіжовиловлені раки. Про це інформує Полтавський рибоохоронний патруль.
З метою належної фіксації правопорушення на місце викликали держінспекторів Полтавського рибоохоронного патруля. Рибоохоронці зафіксували порушення у сфері природоохоронного законодавства – незаконну скупку майже 6 кг живих раків.
На прохання рибпатрульних пред’явити відповідні документи, які засвідчують законність походження раків, водій не зміг надати жодного документу. Також він розповів, що раків придбав за готівку у випадкових та невідомих йому осіб в одному із сіл Кременчуцького району для власних потреб.
За даним фактом склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Раків випустили до природного середовища.
Цього ж дня рибоохоронці Полтавщини в акваторії Кам’янського водосховища виявили грубе порушення правил рибальства. Близько 18.00 на території ландшафтного заказника «Білецьківські плавні» в районі затоки «Річище» (поблизу с. Стара Білецьківка Кременчуцького району) громадянин ловив рибу сіткою вбрід. У такий спосіб він незаконно виловив 14 екз. окуня та 3 екз. щуки загальною вагою 3,5 кг. Сума збитків розрахована відповідно до такс і становить 3 780 грн.
Рибоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Сітку та рибу вилучили до відповідного рішення суду.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер