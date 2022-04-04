До Кременчуцького району очікують прибуття 5 тисяч вимушених переселенців з Харківщини

Евакуаційний поїзд з Харкова відправляється сьогодні, 4 квітня, вдень, отже прибуття вимушених переселенців очікується ввечері. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що район готується до прибуття близько 5 тисяч переселенців, частина яких прибуде цим потягом.
З них 2800 готовий прийняти Кременчук, а 2200 будуть розподілені по інших територіальних громадах району.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що після кількох ракетних обстрілів Лозової влада закликала мешканців міста евакуюватися з Харківської до Полтавської області через загрозу нових ракетних ударів. З таким зверненням до місцевих жителів звернувся голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та голова Лозовської ОТГ Сергій Зеленський. Вони закликали виїхати у безпечніші місця на особистому транспорті та скористатися евакуаційними електричками.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер