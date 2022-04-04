На це можна дивитися вічно: з'явилися відео, як наші знищують рашистів
Сьогодні, 12:20
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Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані по втратах ворога за весь час бойових дій
Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані по втратах ворога за весь час бойових дій з 24.02 по 04.04:
- особового складу - близько 18300 осіб,
- танків ‒ 647 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
- артилерійських систем – 330 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 147 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1273 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Вашій увазі, як українські воїни б'ють російську тлю:
А тут бойова робота колективу 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького:
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