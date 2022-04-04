На це можна дивитися вічно: з'явилися відео, як наші знищують рашистів

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 876

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані по втратах ворога за весь час бойових дій

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані по втратах ворога за весь час бойових дій з 24.02 по 04.04: особового складу - близько 18300 осіб,

танків ‒ 647 од,

бойових броньованих машин ‒ 1844 од,

артилерійських систем – 330 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 147 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1273 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Вашій увазі, як українські воїни б'ють російську тлю: А тут бойова робота колективу 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького:

Поділитись новиною



