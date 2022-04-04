Кременчуцька районна рада розгляне заяву щодо розпуску фракції ОПЗЖ найближчим часом

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Про це під час брифінгу у начальника Кременчуцької РВА повідомив голова районної ради

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський розповів, що усі депутати районної ради та її апарат працюють разом з військовою адміністрацією над виконанням тих завдань, які наразі вирішуються у нашому районі. Деякі депутати пішли на військову службу до лав ЗСУ чи записались в тероборону. Багато хто займається волонтерською діяльністю.

На питання щодо існування у Кременчуцькій районній раді фракції ОПЗЖ (діяльність партії призупинена Указом Президента України) Дмитро Колотієвський відповів, що заява про розпуск фракції її керівником подана та буде розглянута найближчим часом під час сесійного засідання.

- На першому ж сесійному засідання районної ради ми розглянемо питання щодо розпуску фракції ОПЗЖ та приймемо відповідне рішення, - заявив Дмитро Колотієвський.