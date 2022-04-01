У Кременчуці та Кременчуцькому районі припиняє діяльність фракція ОПЗЖ

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 308

Офіційно рішення про вихід з фракції та утворення нових груп мають приймати на сесіях

Фракції «Опозиційна платформа – за життя» припиняють своє існування у Кременчуцькій міській раді та Кременчуцькій районній раді. Про це стало відомо «Кременчуцькому ТелеграфЪ» з власних джерел. Усі депутати від політичної партії ОПЗЖ написали заяви про вихід з фракції. Офіційно припинення фракції ОПЗЖ мають прийняти на Кременчуцькій міській та районних сесіях відповідно.

За нашими даними, депутати, які раніше перебували у фракції ОПЗЖ планують створити нову депутатську групу «Мій Кременчук». До її складу увійдуть: Геннадій Іванян (голова депутатської групи), Федір Чураков, Ігор Шварцман (заступник), Наталія Погужельська (секретар), Костянтин Брижаха, Олександр Березянський та Дмитро Кармазін.

Нагадаємо, що фракція ОПЗЖ припинила своє існування у Полтавській обласній раді.