У Кременчуці та Кременчуцькому районі припиняє діяльність фракція ОПЗЖ

Фракції «Опозиційна платформа – за життя» припиняють своє існування у Кременчуцькій міській раді та Кременчуцькій районній раді. Про це стало відомо «Кременчуцькому ТелеграфЪ» з власних джерел. Усі депутати від політичної партії ОПЗЖ написали заяви про вихід з фракції. Офіційно припинення фракції ОПЗЖ мають прийняти на Кременчуцькій міській та районних сесіях відповідно.
За нашими даними, депутати, які раніше перебували у фракції ОПЗЖ планують створити нову депутатську групу «Мій Кременчук». До її складу увійдуть: Геннадій Іванян (голова депутатської групи), Федір Чураков, Ігор Шварцман (заступник), Наталія Погужельська (секретар), Костянтин Брижаха, Олександр Березянський та Дмитро Кармазін.
Нагадаємо, що фракція ОПЗЖ припинила своє існування у Полтавській обласній раді.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер