У путіна заявили, що пожежа у Бєлгороді «не сприятиме переговорам» з Україною, проте їх почали

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 329

Мабуть, намагалися обманути, адже сьогодні 1 квітня – міжнародний день сміху

У кремлі вважають, що вибух із подальшою пожежею на нафтобазі в російському Бєлгороді не сприятиме створенню комфортних умов для продовження переговорів з Україною.

Про це заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.

- Те, що сталося, - безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів, - сказав Пєсков.

Він розповів, що про пожежу на нафтобазі доповіли президенту рф володимиру путіну.

- Щодо Бєлгорода, звісно, президентові повідомлено. Заходи вживаються для того, щоб реорганізувати ланцюжки з постачання палива, щоб те, що сталося, жодним чином не позначилося на рівні постачання всіма необхідними видами палива. Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. Перевага в повітрі в ході операції є абсолютним фактом, це дійсно так. А що стосується того, що сталося, то оцінки все- таки маємо давати не ми, а наші силові відомства, - заявив Дмитро Пєсков

Нагадаємо, уранці 1 квітня у російському місті Бєлгород, яке знаходиться неподалік кордону з Україною, стався вибух і пожежа на нафтобазі.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі у Бєлгороді став нібито «авіаудар, якого завдали два гелікоптери ЗСУ».

Втім, не зважаючи на цю прикру пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді та голослівні звинувачення у цьому двох українських гелікоптерів, сьогодні, 1 квітня, який вважається Міжнародним днем сміху, поновилися переговори делегацій росії та України. Щоправда, вони відбуваються у відеоформаті.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

- Сторони про це офіційно заявили. Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп, – сказав він.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та росії. За їхніми підсумками, українська делегація передала напрацювання щодо мирного договору з росією. Згідно з цими напрацюваннями, Україна хоче заручитися гарантіями безпеки від кількох країн, які, втім, не будуть поширюватися на незаконно анексований Крим і тимчасово окупований Донбас.

Також українська сторона назвала країни й організації, які хоче бачити гарантами договору. Країн-гранатів безпеки запросили до багатосторонніх перемовин за два тижні.