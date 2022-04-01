У путіна заявили, що пожежа у Бєлгороді «не сприятиме переговорам» з Україною, проте їх почали

У кремлі вважають, що вибух із подальшою пожежею на нафтобазі в російському Бєлгороді не сприятиме створенню комфортних умов для продовження переговорів з Україною.
Про це заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.
Він розповів, що про пожежу на нафтобазі доповіли президенту рф володимиру путіну.
Нагадаємо, уранці 1 квітня у російському місті Бєлгород, яке знаходиться неподалік кордону з Україною, стався вибух і пожежа на нафтобазі.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі у Бєлгороді став нібито «авіаудар, якого завдали два гелікоптери ЗСУ».
Втім, не зважаючи на цю прикру пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді та голослівні звинувачення у цьому двох українських гелікоптерів, сьогодні, 1 квітня, який вважається Міжнародним днем сміху, поновилися переговори делегацій росії та України. Щоправда, вони відбуваються у відеоформаті.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та росії. За їхніми підсумками, українська делегація передала напрацювання щодо мирного договору з росією. Згідно з цими напрацюваннями, Україна хоче заручитися гарантіями безпеки від кількох країн, які, втім, не будуть поширюватися на незаконно анексований Крим і тимчасово окупований Донбас.
Також українська сторона назвала країни й організації, які хоче бачити гарантами договору. Країн-гранатів безпеки запросили до багатосторонніх перемовин за два тижні.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер