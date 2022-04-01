Поховали воїна з Кременчука Івана Молдавчука та його названого батька «Розенбаума»
Сьогодні, 15:19Переглядів: 771
Попрощалися з військовими у Вишгороді
У боротьбі з російськими окупантами загинули лікар-хірург, військовий медик з Вишгорода Василь «Розенбаум» Василь Яковенко та його названий син Іван Молдавчука, вихованець кременчуцької школи-інтернат. За інформацією Вишгородської міської ради з військовими попрощалися 28 березня у Вишгороді.
Нагадаємо, що 35-річний Іван загинув 24 березня. Кременчужанин Геннадій Тертичний розповів, що Іван був сиротою, тож виховувався у Кременчуцькій школі-інтернаті ім. А.Макаренка (зараз школа-інтернат ім. І.Піддубного). Хлопчик навчався середньо, проте Іван завжди був веселим, добрим та енергійним хлопчиком. Згодом він переїхав до Вишгорода Київської області, де його прийняла родина.