Поховали воїна з Кременчука Івана Молдавчука та його названого батька «Розенбаума»

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 771

У боротьбі з російськими окупантами загинули лікар-хірург, військовий медик з Вишгорода Василь «Розенбаум» Василь Яковенко та його названий син Іван Молдавчука, вихованець кременчуцької школи-інтернат. За інформацією Вишгородської міської ради з військовими попрощалися 28 березня у Вишгороді.