Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Воины света

Загинув вихованець кременчуцької школи-інтернату Іван Молдовчук

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 941

 

Вічна пам'ять Герою!

24 березня захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 35-річний Іван Молдовчук (1986 р.н.). Кременчужанин Геннадій Тертичний розповів, що Іван був сиротою, тож виховувався у Кременчуцькій школі-інтернаті ім. А.Макаренка (зараз школа-інтернат ім. І.Піддубного). Хлопчик навчався середньо, проте Іван завжди був веселим, добрим та енергійним хлопчиком. Згодом він переїхав до Вишгорода Київської області, де його прийняла родина. За попередньою інформацією, Іван Молдовчук загинув під Києвом, захищаючи нашу державу від російських окупантів.

- Я пам'ятаю тебе добрим і завжди веселим хлопчиком, коли працював у школі- інтернаті. Вічна пам'ять тобі, Іван, Герою України, ми будемо завжди пам'ятати, як ти за Україну віддав своє життя! Пам'ять про тебе вічно житиме в наших серцях, - написав Геннадій Тертичний.
4
Автор: Альона Душенко
Теги: воины света війна інтернат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх