Загинув вихованець кременчуцької школи-інтернату Іван Молдовчук

24 березня захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 35-річний Іван Молдовчук (1986 р.н.). Кременчужанин Геннадій Тертичний розповів, що Іван був сиротою, тож виховувався у Кременчуцькій школі-інтернаті ім. А.Макаренка (зараз школа-інтернат ім. І.Піддубного). Хлопчик навчався середньо, проте Іван завжди був веселим, добрим та енергійним хлопчиком. Згодом він переїхав до Вишгорода Київської області, де його прийняла родина. За попередньою інформацією, Іван Молдовчук загинув під Києвом, захищаючи нашу державу від російських окупантів.