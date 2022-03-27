Загинув вихованець кременчуцької школи-інтернату Іван Молдовчук

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24 березня захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 35-річний Іван Молдовчук (1986 р.н.). Кременчужанин Геннадій Тертичний розповів, що Іван був сиротою, тож виховувався у Кременчуцькій школі-інтернаті ім. А.Макаренка (зараз школа-інтернат ім. І.Піддубного). Хлопчик навчався середньо, проте Іван завжди був веселим, добрим та енергійним хлопчиком. Згодом він переїхав до Вишгорода Київської області, де його прийняла родина. За попередньою інформацією, Іван Молдовчук загинув під Києвом, захищаючи нашу державу від російських окупантів.

- Я пам'ятаю тебе добрим і завжди веселим хлопчиком, коли працював у школі- інтернаті. Вічна пам'ять тобі, Іван, Герою України, ми будемо завжди пам'ятати, як ти за Україну віддав своє життя! Пам'ять про тебе вічно житиме в наших серцях, - написав Геннадій Тертичний.