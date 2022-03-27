Російські війська біля Чорнобилю розгорнули тимчасовий пункт управління угрупованнями Східного військового округу

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Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські окупанти транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу.

У Чорнобилі окупанти розгорнули тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу та командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади, повідомляє Генштаб у зведенні на 18 годину 27 березня.

Так, відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська рф ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил російської федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС, зазначають в Генштабі.

У зв’язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано.

Раніше Генштабі заявляли, що декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію білорусі для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва з південно-західного напрямку.

26 березня Міністерство захисту довкілля повідомляло, що російські окупанти підпалюють сухостій у зоні відчуження довкола ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення.

Також зазначимо, що МАГАТЕ 9 березня втратило зв’язок із системою моніторингу на ЧАЕС

