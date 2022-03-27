Роскомнагляд намагався заборонити публікацію інтерв’ю Зеленського, яке він дав росЗМІ (відео інтерв’ю)

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Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам російських ЗМІ - YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета», яке вони ініціювали сьогодні.

ВІдео опублікував Офіс президента України. «Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета», - сказано на сторінці ОП.

Однак Роскомнагляд одразу ж заявив про необхідність відмовитись від публікації для встановлення ступеня відповідальності.

«Низка російських ЗМІ, у тому числі іноземні ЗМІ, які виступають в якості іноземних агентів, взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Для встановлення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування щодо ЗМІ, в яких було проведено інтерв’ю, розпочато перевірку», – йдеться у повідомленні, яке цитують українські ЗМІ.

Згодом стало відомо, що попри попередження «Медуза» інтерв'ю опублікувала.