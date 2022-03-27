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Кременчук, Воины света

Кременчуччина на колінах провела двох братів, які загинули в один день на Донеччині

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 3 751

Вічна пам'ять Героям! 

Сьогодні, 27 березня в Семенівці Кременчуцького району попрощалися з двоюрідними братами, які в один день загинули в Костянтинівці Донецької області. Молодші сержанти Максим Бурлаков та Дмитро Трихно загинули 22 березня під час виконання бойового завдання на території Костянтинівки Донецької області.

Трьох захисників втратила Кременчуччина: Павла Скиру, Максима Бурлакова та Дмитра Трихно

 

25-річний молодший сержант Максим Ігорович Бурлаков. Народився у 1997 році в селищі Семенівка.

 

29-річний молодший сержант Дмитро Юрійович Трихно. Народився у 1993 році в селі Курганне. 

 

Віддати шану Героям прийшла вся Семенівська громада. У центрі селища відбулася прощальна церемонія за полеглими захисниками.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Семенівська селищна рада, Лариса Доценко
Теги: війна воины света
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