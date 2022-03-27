Кременчуччина на колінах провела двох братів, які загинули в один день на Донеччині

Сьогодні, 27 березня в Семенівці Кременчуцького району попрощалися з двоюрідними братами, які в один день загинули в Костянтинівці Донецької області. Молодші сержанти Максим Бурлаков та Дмитро Трихно загинули 22 березня під час виконання бойового завдання на території Костянтинівки Донецької області.
25-річний молодший сержант Максим Ігорович Бурлаков. Народився у 1997 році в селищі Семенівка.
29-річний молодший сержант Дмитро Юрійович Трихно. Народився у 1993 році в селі Курганне.
Віддати шану Героям прийшла вся Семенівська громада. У центрі селища відбулася прощальна церемонія за полеглими захисниками.