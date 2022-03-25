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Кременчук, Воины света

Трьох захисників втратила Кременчуччина: Павло Скиру, Максима Бурлакова та Дмитра Трихно

Вчора, 23:32 Переглядів: 357

 

Вічна пам'ять Героям!

Кременчуччина втратила ще трьох захисників України. За даними Семенівської громади загинули: 20-річний Павло Скира, 25-річний Максим Бурлаков та 29-річний Дмитро Трихно. 

17 березня під час виконання бойового завдання на території Маріуполя, загинув наш земляк матрос Скира Павло Миколайович, 2002 року народження (с. Паніванівка).

22 березня під час виконання бойового завдання на території Костянтинівки Донецької області загинули молодший сержант Бурлаков Максим Ігорович, 1997 року народження (смт Семенівка), та молодший сержант Трихно Дмитро Юрійович, 1993 року народження (с. Курганне).

- Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовані родини героїв. У ці гіркі хвилини вся Семенівська громада схиляє голови у глибокій скорботі. Приносимо співчуття сім’ям та рідним, розділяємо Ваш біль втрати. Низький уклін нашим воїнам-захисникам! Вічна пам'ять Героям! - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света війна
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