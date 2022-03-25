Трьох захисників втратила Кременчуччина: Павло Скиру, Максима Бурлакова та Дмитра Трихно

Кременчуччина втратила ще трьох захисників України. За даними Семенівської громади загинули: 20-річний Павло Скира, 25-річний Максим Бурлаков та 29-річний Дмитро Трихно.
17 березня під час виконання бойового завдання на території Маріуполя, загинув наш земляк матрос Скира Павло Миколайович, 2002 року народження (с. Паніванівка).
22 березня під час виконання бойового завдання на території Костянтинівки Донецької області загинули молодший сержант Бурлаков Максим Ігорович, 1997 року народження (смт Семенівка), та молодший сержант Трихно Дмитро Юрійович, 1993 року народження (с. Курганне).