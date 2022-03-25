Через повітряну тривогу перенесли сесію Кременчуцької районної ради

Вчора, 23:02 Переглядів: 169

У зв'язку із оголошеною повітряною тривогою перенесли засідання 10 позачергової сесії Кременчуцької районної ради. Про це "Кременчуцькому ТелеграфЪ" повідомив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. За словами Дмитра Колотієвського сесію так і не відкрили, адже життя та здоров'я людей перш за все.

Попередньо пленарне засідання пенесли на вівторок - 29 квітня.

Зауважимо, що о 14.00 мала розпочатися сесія Кременчуцької районної ради. Проте о 14.10 розпочалася повітряна тривога, яка тривала більше трьох годин.



