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Кременчук, Надзвичайні новини, Медицинская реформа в Кременчуге

Вчора у Кременчуці закрили відділення трансфузіології міського перинатального центру

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 493

 

Про знищення відділення повідомив його засновник та завідувач Ростіслав Зауральський

Тепер вже колишній завідувач відділенням, кандидат медичних наук Ростислав Зауральський повідомив журналістам, що відділення трансфузіології Кременчуцького перинатального центру 31 березня припинило своє існування.

На його переконання, створене 22 роки тому відділення в умовах війни мало б існувати, але на заваді стали політичні непорозуміння та особиста неприязнь між ним та його керівником - директором перинатального центру (пологового будинку) Радоміром Сербіним. Такі ж непорозуміння у нього були з міським головою Віталієм Малецьким.

- Наше відділення було унікальним. Ми контролювали споживання компонентів крові, ми надавали допомогу при переливанні крові, без нас не обходилося жодне переливання крові новонародженим, ми були з лікарями при масовому крововиливі. Я пропонував керівнику управління охорони здоров’я Максиму Середі та місцевій владі на базі нашого відділення створити міжлікарняний банк крові для потреб всіх міських лікарень.. Ми були готові до такого, у нас є кровемобіль, - пояснив Ростіслав Зауральський.

Він навів приклад, як жінці врятували життя завдяки тому, що за 12 хвилин доставили до лікарні компоненти крові. Тож потреба у такому відділені є, але відповіді на його пропозиції зберегти відділення так і не прозвучало. Відповіддю стало рішення про закриття відділення.

- Перед Новим роком надійшов лист, де вказано, що такі відділення не мають займатися заготівлею крові. Але ми цим і не займалися, у нас було інше направлення. Але цим листом скористались як підставою для закриття. Вчора відділення закрили, - каже лікар.

Особливо обурює його те, що відділення, де працювали люди з унікальними знаннями та досвідом: лікар, дві операційні медичні сестри, старша медсестра закрили під час війни, коли потреба у такому відділенні може виникнути будь-якої миті.

- Я був в зоні АТО був і розумію, що таке кров на війні, - зауважив Ростислав Зауральський.

Він нагадав, що відділення трансфузіології під час мера Олега Бабаєва отримувало обладнання та розвивалось, а за часів нинішнього мера його просто знищили.

- Відділення просто знищили... Це була перлина пологового та й всього міста...

Наші проєкти знали по всій Україні. Ви розумієте, коли воно було, його не помічали, а ось як тепер не стане, то це загрожує наслідками, - заявив колишній завідувач зачиненого відділення.

Він заявив, що їде працювати до Києва.

- Там нас цінують, бо там вже стикнулися з війною. Буду у Києві налагоджувати нашу службу. Ми будемо спільно з лікарями країн НАТО втілювати наші розробки, - повідомив Ростислав Зауральський.

Ростислав Зауральський – відомий волонтер, у 2015 році він створив мобільну станцію переливання крові, яка рятувала життя бійцям АТО на передовій.

Лікар особисто працював у зоні АТО, створив службу крові. «Кров, що рятує життя» - кременчужани створили мобільну станцію переливання крові. Кременчуцьку кров відправили в Авдіївку на порятунок поранених.

У цивільному житті має дві спеціальності - лікар-трансфузіолог та акушер-гінеколог, проте роботи у Кременчуці йому не знайшлося. Сам він вважає це питання політичним. Нагадаємо, свого часу він балотувався до Верховної Ради від партії «Голос», складав конкуренцію команді місцевої влади у зв’язці мер Малецький – нардеп Шаповалов. Зауральський зауважує, що проєкти, якими займалося відділення трансфузіології та еферентної медицини, почали згортати ще раніше – з приходом на посаду директора перинатального центру Радоміра Сербіна.

Про плани закриття відділення трансфузіології міського перинатального центру наше видання писало ще 8 січня. Проте, рішення щодо його закриття міська влада так і не змінила, незважаючи на воєнний стан та реальну потребу в існуванні такого відділення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна перинатальный центр Кременчук відділення пологовий будинок
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