У Кременчуцькому перинатальному центрі закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини

Завідувачу відділенням, кандидату медичних наук Ростиславу Зауральському іншої роботи в місті не запропонували
У Кременчуцькому перинатальному центрі із 30 березня закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини. Про це повідомив завідувач відділенням, лікар-трансфузіолог вищої категорії, кандидат медичних наук Ростислав Зауральський.
Ростислав Зауральський – відомий волонтер, у 2015 році він створив мобільну станцію переливання крові, яка рятувала життя бійцям АТО на передовій. Лікар особисто працював у зоні АТО, створив службу крові.
У цивільному житті має дві спеціальності - лікар-трансфузіолог та акушер-гінеколог, проте роботи у Кременчуці йому не знайшлося. Сам він вважає це питання політичним. Нагадаємо, свого часу він балотувався до Верховної Ради від партії «Голос», складав конкуренцію команді місцевої влади у зв’язці мер Малецький – нардеп Шаповалов.
Зауральський зауважує, що проєкти, якими займалося відділення трансфузіології та еферентної медицини, почали згортати ще раніше – з приходом на посаду директора перинатального центру Радоміра Сербіна.
Лікар-трансфузіолог наразі не бачить для себе перспектив в Україні, проте каже, що має пропозиції з Європи, зокрема, можливо, працюватиме у Словачинні – там уже має посвідку на проживання.
Під час засідання виконкому 6 січня журналісти запитали мера Малецького: чому закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини?
І мер почав відповідь із ремарки про програму «Нові лідери» на ICTV, де був сюжет про Зауральского – і ця відповідь підтверджує версію Зауральського про те, що його звільнення має політичне підґрунтя.
По суті, щодо відділення, він сказав таке:
Віцемерка Ольга Усанова стверджує, що Зауральському надавалися пропозиції щодо унормування діяльності відділення, але з його боку дій не відбулося.
Довідково: Відділення трансфузіології та еферентної медицини у Кременчуці – унікальне для України. Воно займалося аутодонорством плазми вагітних. За дві-три тижні до пологів у вагітної забирали плазму крові, заморожували. Після пологів породіллі переливали її ж плазму, щоб організм швидше відновлювався після крововтрати. Таке переливання стає незамінним при великій крововтраті. Є досвід автогемотерапії – кров, яку вилилася з черевної порожнини збирали та після спеціальної обробки переливали жінці (тобто «повертали»), рятуючи таким чином її життя.
Незабаром на нашому сайті – інтерв’ю із Ростиславом Зауральським.