У Кременчуцькому перинатальному центрі закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 371

У Кременчуцькому перинатальному центрі із 30 березня закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини. Про це повідомив завідувач відділенням, лікар-трансфузіолог вищої категорії, кандидат медичних наук Ростислав Зауральський.

- 30 грудня мені вручили повідомлення про те, що з 30 березня 2022 року відділення припиняє своє існування. Медсестер переводять по різних відділеннях. Для старшої медсестри буде нова посада. А мене, у зв’язку з тим, що спеціальність рідка, скорочують із вихідною допомогою, - прокоментував Ростислав Зауральський.

Ростислав Зауральський – відомий волонтер, у 2015 році він створив мобільну станцію переливання крові, яка рятувала життя бійцям АТО на передовій. Лікар особисто працював у зоні АТО, створив службу крові.

У цивільному житті має дві спеціальності - лікар-трансфузіолог та акушер-гінеколог, проте роботи у Кременчуці йому не знайшлося. Сам він вважає це питання політичним. Нагадаємо, свого часу він балотувався до Верховної Ради від партії «Голос», складав конкуренцію команді місцевої влади у зв’язці мер Малецький – нардеп Шаповалов.

Зауральський зауважує, що проєкти, якими займалося відділення трансфузіології та еферентної медицини, почали згортати ще раніше – з приходом на посаду директора перинатального центру Радоміра Сербіна.

- Відділення в останній рік працювало винятково на «аврал», за цей рік ми усунули 6 кровотеч, з них 4 – смертельно небезпечні для жінок, - каже Ростислав Зауральський.

Лікар-трансфузіолог наразі не бачить для себе перспектив в Україні, проте каже, що має пропозиції з Європи, зокрема, можливо, працюватиме у Словачинні – там уже має посвідку на проживання.

- Ці перспективи є давно, але я хотів залишитися і працювати тут, в Україні. Відділення було створене мною, і просто кинути його не хотілося. Я намагався його реанімувати, комусь щось довести, - каже лікар.

Без політики таки не обійшлося

Під час засідання виконкому 6 січня журналісти запитали мера Малецького: чому закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини?

І мер почав відповідь із ремарки про програму «Нові лідери» на ICTV, де був сюжет про Зауральского – і ця відповідь підтверджує версію Зауральського про те, що його звільнення має політичне підґрунтя.

- Ця програма називалася так, бо це був кастинг кандидатів у депутати від однієї політичної сили, - заявив мер.

По суті, щодо відділення, він сказав таке:

- Сьогодні функціонал цього відділення є на станції переливання крові.

Віцемерка Ольга Усанова стверджує, що Зауральському надавалися пропозиції щодо унормування діяльності відділення, але з його боку дій не відбулося.

- Зауральський дуже гарний лікар насправді. Він може гарні ідеї генерувати, робити відповідні процедури. Але з точки зору організації дуже складно з ним працювати. Він досі їздить на тій машині – волонтерський автомобіль. Він займається допомогою Збройним Силам. Я йшов вулицею, поздоровкався, кажу – доброго вечора. Знаєте, що він мені відповів? «И вас туда же». Ну, як з такою людиною розмовляти? Я розумію, що професія на нього наклала певний відбиток, але ж треба бути контактним і соціально адаптованим. Тому… відділення треба було внормовувати, оформлювати відповідні документи.

Довідково: Відділення трансфузіології та еферентної медицини у Кременчуці – унікальне для України. Воно займалося аутодонорством плазми вагітних. За дві-три тижні до пологів у вагітної забирали плазму крові, заморожували. Після пологів породіллі переливали її ж плазму, щоб організм швидше відновлювався після крововтрати. Таке переливання стає незамінним при великій крововтраті. Є досвід автогемотерапії – кров, яку вилилася з черевної порожнини збирали та після спеціальної обробки переливали жінці (тобто «повертали»), рятуючи таким чином її життя.

Незабаром на нашому сайті – інтерв’ю із Ростиславом Зауральським.