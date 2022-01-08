Два «Кременя» зіграють на футбольному турнірі

1-го лютого стартує VIII традиційний турнір з футболу на Кубок Заслуженого тренера України Віктора Пожечевського. Як повідомляє пресслужба Асоціації футболу Полтавщини, за пропозицією команд-учасниць вирішили провести захід не з 16 а з 8 командами.
Турнір розпочинається 1 лютого й проходитиме на двох стадіонах: стадіон спортивного комплексу ФК «Ворскла» та стадіон «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва. Змагання вирішили провести у двох містах (Полтаві та Кременчуці) замість трьох, як планували раніше.
Групи розподілені таким чином:
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Група «А» (Полтава)
«Інваспорт» (Полтава)
«КЛФ» (Полтава)
ФК «Ворскла» U19 (Полтава)
«Олімпія» (Савинці)
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Група «Б» (Кременчук)
ФК «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
На першому етапі команди в групах зіграють один з одним в одне коло. Команди, які зайняли перші та другі місця в групах виходять до півфіналу, де за принципом А1-Б2 та Б1-А2 визначать фіналістів турніру.
Фінальний матч та матч за 3 місце відбудеться 19-20 лютого у Полтаві на стадіоні спортивного комплексу ФК «Ворскла» (Полтавський автоагрегатний завод).