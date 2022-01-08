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Кременчук, Спорт, Афіша

Два «Кременя» зіграють на футбольному турнірі

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 253

 

Матчі будуть проходити у Кременчуці та Полтаві

1-го лютого стартує VIII традиційний турнір з футболу на Кубок Заслуженого тренера України Віктора Пожечевського. Як повідомляє пресслужба Асоціації футболу Полтавщини, за пропозицією команд-учасниць вирішили провести захід не з 16 а з 8 командами.

Футболісти «Кременя» візьмуть участь у Всеукраїнському турнірі

Турнір розпочинається 1 лютого й проходитиме на двох стадіонах: стадіон спортивного комплексу ФК «Ворскла» та стадіон «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва. Змагання вирішили провести у двох містах (Полтаві та Кременчуці) замість трьох, як планували раніше.

Групи розподілені таким чином:

Група «А» (Полтава)

«Інваспорт» (Полтава)

«КЛФ» (Полтава)

ФК «Ворскла» U19 (Полтава)

«Олімпія» (Савинці)

Група «Б» (Кременчук)

ФК «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
ФК «Кремінь» (Кременчук)
ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
«Стандарт» (Нові Санжари)

На першому етапі команди в групах зіграють один з одним в одне коло. Команди, які зайняли перші та другі місця в групах виходять до півфіналу, де за принципом А1-Б2 та Б1-А2 визначать фіналістів турніру.

Фінальний матч та матч за 3 місце відбудеться 19-20 лютого у Полтаві на стадіоні спортивного комплексу ФК «Ворскла» (Полтавський автоагрегатний завод).

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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