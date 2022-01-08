Гороскоп-2022: что знакам зодиака ждать от Голубого Тигра

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 1 252

Грядущий 2022 год называют временем перемен, идеальным периодом, когда можно смело что-то менять в жизни. Об этом свидетельствуют характеристики символа нового года - Черного (Голубого) Водяного Тигра. По восточному календарю он возьмет бразды правления в свои руки 1 февраля и будет править до 21 января 2023 года.

Это год коммуникаций и партнерства, творчества, кардинальных перемен и духовного развития. Вот что астрологи пророчат знакам зодиака:

Овен

Мужчина

В 2022 году мужчины-Овны будут чувствовать себя отлично. Во второй половине года Юпитер поддержит представителей знака, укрепит их веру в себя и будет помогать в делах. С мая можно реализовывать свои смелые идеи, заниматься расширением бизнеса. Звёзды рекомендуют посвятить это время более глубокому освоению деятельности, которой занят мужчина-Овен. Сотрудничество с иностранными компаниями, выход на международные рынки также благоприятны. Гармония в личной жизни позволит не отвлекаться от достижения поставленных целей.

Женщина

Представительницы огненного знака зодиака в 2022 году покорят сердца многих, ведь будут на пике привлекательности. Их убежденность в собственных силах и обаяние станут магнитом для новых возможностей, выгодных знакомств и связей. Женщины-Овны в течение года будут наслаждаться вниманием противоположного пола. Предстоящий год поможет обрести влиятельных поклонников, популярность и известность. Вполне вероятно, что многие из представительниц знака выйдут на новый экспертный уровень в своем деле, расширят деловые связи и увеличат количество клиентов. Звёзды советуют активно расширять кругозор, развиваться и получать новые знания. Желательно больше общаться с иностранцами, заводить новые знакомства и путешествовать. В 2022 году есть вероятность начала отношений с представителем иной культуры. В личной жизни всё будет благополучно: существующие отношения станут крепче, серьезных конфликтов не предвидится.

Телец

Мужчина

Уже в начале года мужчины-Тельцы столкнутся с необходимостью что-то менять в жизни. Придёт осознание, что привычные стратегии действий уже не работают. Рекомендуется начать поиски новых путей реализации того или иного плана и преодолевать внутреннее сопротивление. Тельцы по своей природе очень не любят отказываться от стабильности, но сейчас по-другому уже не получится. Пришло время перемен. Тельцы, которые решатся посмотреть на свои знания и опыт с иного ракурса и смогут применить их в новой реальности, не пожалеют. Вселенная щедро наградит их за внутреннюю и внешнюю трансформацию. Представители знака, которые решатся на перемены, получат массу возможностей улучшить свое финансовое положение и качество жизни.

Женщина

Нестабильность внешнего мира окажет влияние на представительниц знака. Им захочется обрести надёжный тыл и поддержку со стороны партнёра. Стабильность в личной жизни будет давать ощущение спокойствия и гармонии. В зимние месяцы появятся возможности вступить в брак. Однако важно отказаться от трезвого расчета в пользу чувств. Отношения, выстроенные не на любви и симпатии, быстро потерпят неудачу. Но женщины-Тельцы не привыкли переступать через себя, поэтому такая ситуация маловероятна. Даже если подобный сценарий реализуется, в течение года появятся возможности исправить свою ошибку и встретить по-настоящему своего человека. Самое благоприятное время для знакомств — апрель, летний период и первый месяц осени. Первая половина года подарит возможности стать успешнее, улучшить качество жизни. Однако для этого требуется быть открытыми для новых веяний и тенденций, решительно внедрять их в свою жизнь

Близнецы

Мужчина

Глобальные перемены не коснутся жизни Близнецов-мужчин. Год ожидается гармоничный, он позволит направить все свои усилия в развитие ранее выбранного направления. В начале года могут быть затруднения и препятствия на пути к расширению своего влияния, однако уже с мая Близнецам улыбнётся Фортуна. Во второй половине года рекомендуется развивать свой бизнес и выходить на новый уровень. На этот период можно запланировать путешествия и образовательные программы. Проекты, которые были начаты ранее, начнут приносить ожидаемую прибыль. Близнецов ждет улучшение финансового положения. В течение года следует быть внимательными и не участвовать в подозрительных авантюрах. Существует риск обмана, мошенничества, высока вероятность необдуманных поступков.

Женщина

Предстоящий год обещает массу благоприятных возможностей в профессиональной и личной жизни. Зима и весна покажутся не столь радужными, но уже с мая женщины-Близнецы ощутят себя в центре событий. Все победы будут даваться легко. Личная жизнь порадует гармонией. Одинокие представительницы знака могут готовиться к новым знакомствам уже весной. Шанс встретить мужчину своей мечты и построить отношения сохранится до поздней осени. В ноябре-декабре следует быть терпимее с партнёром, чтобы не утратить гармонию в паре. Есть вероятность временного расставания, разъезда. Возможно, один из партнёров отправится в командировку.

Рак

Мужчина

С самого начала года звёзды подарят мужчинам-Ракам прекрасные возможности. Обстоятельства будут складываться таким образом, что представители знака смогут расширить границы своего влияния. Нет никаких препятствий для действий. Можно использовать период с января по май для запуска новых проектов, расширения бизнеса, реализации идей и поиска нужных контактов. В это время могут поступать интересные деловые предложения, в том числе от иностранных компаний. Главное — не упустить удачный момент. Год благоприятен также для путешествий и переездов, они окажутся весьма своевременными и удачными

Женщина

В зимние месяцы женщины-Раки будут стремиться к узакониванию отношений. Однако давление на партнёра в этом вопросе вряд ли приведёт к ожидаемому результату. В это время есть вероятность расставаний, отдаления от партнёра по той или иной причине, холода в отношениях. С апреля по сентябрь проблемы уйдут. Свободные представители знака обретут шанс встретить свою любовь. Раки, находящиеся в отношениях или в браке, почувствуют, что в союзе снова воцарилась гармония. Эмоциональная сфера стабилизируется. В начале года в противовес сложностям на личном фронте женщин-Раков ждёт карьерный взлёт. Рекомендуется не упускать благоприятные шансы в период с января по май.

Лев

Мужчина

Обстоятельства вынуждают Львов-мужчин трудиться намного больше, чем они привыкли. Адаптация к новым условиям проходит достаточно сложно. Звёзды не рекомендуют что-то глобально менять в эти непростые времена. Львы заметят, что привычные схемы действий уже не приносят желаемого результата. Рекомендуется искать новые выходы из ситуаций, пробовать нестандартные стратегии. Львам необходимо следить за мировыми тенденциями, которые связаны с их профессией, и внедрять их в работу. Очень важно анализировать свой потенциал и выявлять функционал, который еще не был использован. Если представители знака будут целенаправленно действовать, результаты их труда проявятся уже в мае. Вторая половина года благоприятна для расширения бизнеса и запуска новых проектов.

Женщина

В начале года судьба будет проверять женщин-Львов на прочность. Представительницы знака ощутят, что настала пора что-то в себе поменять. Однако при этом возникнет полное непонимание, с чего начать и где искать новые пути. Львицам важно правильно себя настроить: сложности временны. Действия, направленные на возвращение утраченных позиций, будут вознаграждены в конце весны. Свободные представительницы знака могут обрести любовь в мае, а также с июля до конца года. В этот период Львицы будут популярны и востребованы у противоположного пола. В июне и начале июля могут возникать разногласия в паре, но звёзды подарят шанс договориться и избежать ссоры.

Дева

Мужчина

В 2022 году мужчинам-Девам желательно как никогда быть открытыми для любых перемен. Звёзды рекомендуют внедрять новые технологии в свою деятельность. Именно сейчас важно пересматривать старые рабочие стратегии, искать варианты усовершенствования рабочих дел. Если представитель знака является главой компании или фирмы, возможно, следует пересмотреть штат сотрудников. Год благоприятен для смены работы, переезда. Новые проекты лучше запускать в период с мая по ноябрь. В течение года рекомендуется обдумывать каждый свой шаг. Рационализм и опора на факты помогут избежать потерь. В погоне за призрачной мечтой можно упустить реальное видение ситуации, без которого в этом году не обойтись.

Женщина

В первой половине года женщинам-Девам не стоит рассчитывать только на удачу. Важно здраво оценивать ситуацию, так как вера в сказку сейчас только навредит. Год благоприятен для перемен. Смена работы и даже сферы деятельности улучшит жизнь Дев. Гармония и счастье в партнёрстве позволят представительницам знака чувствовать себя увереннее, ведь любимый человек поддержит их во всех начинаниях. В зимнее время многие Девы решатся узаконить свои отношения. Если отношения не пройдут проверку на прочность в апреле, то не стоит расстраиваться. Шансы встретить новую любовь возникнут летом и осенью. В это время Девы снова почувствуют себя окруженными любовью и вниманием.

Весы

Мужчина

Самым правильным решением для мужчин-Весов станет следование ранее избранному профессиональному пути. Наработанный опыт поможет добиться желаемых результатов и прийти к карьерному росту. В период с мая по ноябрь не рекомендуется запускать крупные проекты, это не лучшее время для расширения бизнеса. У представителей знака может возникнуть ощущение, что Фортуна отвернулась от них. Однако сложности временны. Звёзды советуют двигаться вперёд в прежнем темпе, результаты труда рано или поздно проявят себя. В это время нежелательно совершать крупные покупки и инвестировать. Составьте четкий план, еще раз обдумайте свои замыслы и приступайте к их реализации в конце года.

Женщина

В 2022 году женщины-Весы легко достигнут желаемого благодаря упорству и следованию привычным стратегиям. Серьёзные перемены и кризисы обойдут стороной представительниц знака. Во второй половине года следует контролировать бюджет, чтобы не потратить слишком много. Важно рационально подходить к покупкам и финансовым делам. Ожидается много приятных событий в сфере партнёрства. С марта и до конца года звёзды советуют присмотреться к своему окружению. Есть шанс найти своего принца среди знакомых и друзей. Не стоит упускать возможности познакомиться с новыми людьми. Август и сентябрь — благоприятное время для заключения брака.

Скорпион

Мужчина

Мужчин-Скорпионов в 2022 году ожидают новые рабочие обязанности. Расслабиться точно не получится. Однако не стоит пугаться трудностей, ведь приложенные усилия окупят себя. Самые благоприятные для финансовых дел периоды: с января по май и два последних месяца года. Это время также удачно для реализации проектов, рекламы бизнеса и инвестиций. В это время появятся возможности для саморазвития, расширения своего дела и выхода на международный рынок. В 2022 году звёзды не рекомендуют менять профессию, лучше продолжать двигаться к намеченным целям.

Женщина

Полные энергии и решительные женщины-Скорпионы не боятся трудностей, которые может принести этот период. Даже самые большие преграды покажутся им легко преодолимыми, а дополнительные задачи на работе добавят уверенности в своем профессионализме. Женская сила и обаяние представительниц знака привлекут внимание противоположного пола. Благоприятный период для романтических знакомств и развития отношений ожидается весной, в июле-августе и ноябре. Удачный период для заключения брака — зима 2022 года.

Стрелец

Мужчина

Мужчины-Стрельцы — это большие оптимисты, которые привыкли ставить большие цели и достигать их. В 2022 году им нужно будет вложить свои усилия в задачи, которые, возможно, уже давно хотелось реализовать. И вот время пришло. Рекомендуется собрать волю в кулак, выбрать направление и действовать, отбросив сомнения. Они сейчас ни к чему. Уже во второй половине года Стрельцы ощутят поддержку, обстоятельства будут складываться очень удачно, появится еще больше возможностей для активных и целенаправленных действий. Особенно благоприятен период с мая по ноябрь для тех Стрельцов, что давно хотели освоить что-то новое. Все виды обучения будут даваться легко представителям знака, и они достаточно скоро смогут внедрить полученную информацию в свою работу.

Женщина

Гармоничная атмосфера на работе позволит женщинам-Стрельцам сконцентрироваться на личной жизни в 2022 году. Следует проявлять осторожность в начале года— есть риск поддаться иллюзиям. В это время необходимо обращать внимание на то, что партнёр делает для вас. Однако уже в начале весны личная жизнь наладится. Лучшее время года для представительниц знака — период с мая по ноябрь. Стрельцы будут популярны в обществе и у противоположного пола. Вероятно появление влиятельных покровителей и помощников. Звёзды зовут в путешествия, где можно познакомиться с иностранной культурой и расширить горизонты восприятия мира.

Козерог

Мужчина

Новые возможности и перспективы откроются перед мужчинами-Козерогами в 2022 году. Можно смело менять сферу деятельности, работу, переезжать в другой город или страну. Любые перемены будут к лучшему. Есть высокая вероятность обретения совершенного нового круга общения. Представители знака будут притягивать к себе людей со схожими интересами и близких по духу. Начало года порадует возможностью обрести выгодные связи. Козероги получат возможность повысить свой доход, что повлечёт за собой улучшение качества жизни. Представителям знака, у которых есть своё дело, рекомендуется выйти за пределы зоны комфорта и начать взаимодействовать с иностранными компаниями, партнёрами.

Женщина

Уже зимой женщины-Козероги почувствуют мощную поддержку от планет. Их личная жизнь будет гармоничной, многие представительницы знака выйдут замуж за серьёзно настроенного человека. Свободные Козероги зимой и весной, а также в конце года будут наслаждаться вниманием со стороны противоположного пола. Этот период благоприятен для знакомств. Не исключено, что среди поклонников появятся статусные и влиятельные персоны. Представительницы знака, которые хотят познакомиться с иностранцем, могут рассчитывать на поддержку звёзд. Однако для достижения цели нужно хотя бы зарегистрироваться на международном сайте знакомств или отправиться в путешествие. Удачные периоды для поездки: январь-май, а также июнь, сентябрь и ноябрь.

Водолей

Мужчина

Мужчины-Водолеи ценят возможность планировать будущее. Однако сейчас наступила не настолько стабильная пора, чтобы можно было спрогнозировать ход событий. Вероятны препятствия в определении верной стратегии действий. Представители знака могут предпринять попытку внести новизну в свою деятельность, но это может быть непросто. Нужно двигаться вперёд и при этом оставаться в рамках когда-то выбранного направления. Такая тактика будет оптимальной. Можно пробовать внедрять инновации в работу, но постепенно. Необходимо представить, что это «тестовый» период, и не относиться слишком серьезно к вероятным ошибкам. С мая месяца дела пойдут в гору, и Водолеи заметят положительный результат своих трудов. С конца весны до ноября рекомендуется сфокусироваться на освоении новой информации и расширять круг знакомств. Есть вероятность, что кто-то из нового окружения подскажет верное решение сложного вопроса.

Женщина

С первых месяцев весны женщины-Водолеи почувствуют необходимость перемен в личной жизни. Не рекомендуется сразу идти на развод или разрыв существующей связи. Многим представительницам знака поможет смена впечатлений, ради которой стоит отправиться хотя бы в небольшое путешествие. В мае всё встанет на свои места. Период с конца весны по ноябрь благоприятен для Водолеев. Звёзды подарят шансы наладить отношения, обрести популярность и заслужить внимание руководства. Если представительницы знака будут упорно трудиться, то в этот период вероятно улучшение финансового положения, получение бонусов и подарков. Для путешествий и новых знакомств период тоже очень удачен. Год не благоприятен для глобальных перемен, в том числе для перехода в иную сферу деятельности.

Рыбы

Мужчина

Век технологий подарит мужчинам-Рыбам новые возможности. Рекомендуется внедрять в свою деятельность инновационные продукты и трансформировать рабочие процессы. Благодаря нововведениям представители знака смогут добиться желаемых результатов. Рыбам не стоит рассчитывать исключительно на интуитивные ощущения. Не стоит упускать возможности пройти обучение и узнать новейшие тенденции в своей сфере. Особенно благоприятны для этого первые пять месяцев и конец года. Общение и путешествия принесут море новых идей. Год очень удачен для заключения контрактов с иностранными компаниями и партнёрами по бизнесу. В этом году желательно делать ставку на командную работу. Кроме того, представители знака могут рассчитывать на поддержку единомышленников. Действия в одиночку будут гораздо менее результативны.

Женщина

С самого начала года женщины-Рыбы почувствуют, что им сопутствует удача во всех делах, и жизнь меняется к лучшему. Однако необходимо быть готовыми к изменениям. У представительниц знака будет много поклонников. На работе их заслуги будут замечены и им предложат повышение в должности. Вероятны метаморфозы в личной жизни. Многие представительницы знака встретят принца своей мечты. Рыбам, состоящим в отношениях, рекомендуется больше идти на компромисс и не допускать спорных ситуаций. Особенно актуален этот совет для сентября и периода с ноября по декабрь. Если есть ощущение накопившегося негатива в паре, лучше отдохнуть друг от друга, например, в коротком путешествии. По возвращении вы можете осознать, что желание разорвать союз было ошибочным.