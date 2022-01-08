У сусідніх Горішніх Плавнях першим народився хлопчик

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 304

У Горішніх Плавнях першим в 2022 році народився хлопчик. Дитина народилася 2 січня у родині Романа й Анни Маляренків. Хлопчика назвали Данилом. Його вага – 3,020 кг, зріст – 53 см. Немовля й мама здорові, почуваються добре й виписуються з лікарні.

Заступник міського голови Надія Угнічева привітали батьків, вручив букет квітів, пам’ятний подарунок і бебі-бокс для малюка.

Нагадаємо, що у Кременчуці першим народився також хлопчик, але на день раніше - 1 січня. Родина отримала сертифікат на 15 000 грн.