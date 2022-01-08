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Кременчук

У сусідніх Горішніх Плавнях першим народився хлопчик

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 304

 

Батьків привітали з народженням малюка

У Горішніх Плавнях першим в 2022 році народився хлопчик. Дитина народилася 2 січня у родині Романа й Анни Маляренків. Хлопчика назвали Данилом. Його вага – 3,020 кг, зріст – 53 см. Немовля й мама здорові, почуваються добре й виписуються з лікарні.

Заступник міського голови Надія Угнічева привітали батьків, вручив букет квітів, пам’ятний подарунок і бебі-бокс для малюка. 

Нагадаємо, що у Кременчуці першим народився також хлопчик, але на день раніше - 1 січня. Родина отримала сертифікат на 15 000 грн. 

У Кременчуці у 2022 році, як і у минулому, першим народився хлопчик
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Автор: Альона Душенко
Теги: Горішні Плавні дитина
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