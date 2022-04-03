Тільки дозволили міцний алкоголь – кременчужани вже лізуть п'яні за кермо

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 578

І отримують повістки на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ

Тільки-но на Кременчуччині дозволили міцний алкоголь, і поліцейські вже ловлять водіїв, які сідають п'яні за кермо. За даними патрульної поліції, за одну добу патрульні виявили 4 факти керування автомобілем в стані сп’яніння. Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали на водіїв, відсторонили їх від керування.

Але це не все, на місці керманичам вручили направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

Поліція нагадує, що керування автівкою напідпитку завжди загрожує як безпеці водія, який знехтував встановленими ПДР, так і безпеці інших учасників дорожнього руху.