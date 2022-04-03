Тільки дозволили міцний алкоголь – кременчужани вже лізуть п'яні за кермо

Тільки-но на Кременчуччині дозволили міцний алкоголь, і поліцейські вже ловлять водіїв, які сідають п'яні за кермо. За даними патрульної поліції, за одну добу патрульні виявили 4 факти керування автомобілем в стані сп’яніння. Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали на водіїв, відсторонили їх від керування.
Але це не все, на місці керманичам вручили направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.
Поліція нагадує, що керування автівкою напідпитку завжди загрожує як безпеці водія, який знехтував встановленими ПДР, так і безпеці інших учасників дорожнього руху.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер