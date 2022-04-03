Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 155

 

МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду та вимагає руйнівних санкцій проти рф

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів. Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, передає пресслужба Міністерство закордонних справ України у Facebook.

Дмитро Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

- Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність, — сказав він.

 

Дмитро Кулеба назвав масові вбивства в Бучі навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Глава МЗС зажадав від країн «Великої сімки» (G7) нових руйнівних санкцій проти рф за масові вбивства українців.

- Масові вбивства в Бучі були навмисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно, - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що нові обмеження необхідно ввести вже зараз:

  • повне ембарго на російську нафту, газ і вугілля;
  • закрити всі порти для російських суден і товарів;
  • відключити всі російські банки від міжнародної системи SWIFT.

Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі. А в Ірпені рашисти розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по їх тілах.

 

3
Автор: Віктор Крук
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх