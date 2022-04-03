МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду та вимагає руйнівних санкцій проти рф
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів. Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, передає пресслужба Міністерство закордонних справ України у Facebook.
Дмитро Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.
МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.
Дмитро Кулеба назвав масові вбивства в Бучі навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Глава МЗС зажадав від країн «Великої сімки» (G7) нових руйнівних санкцій проти рф за масові вбивства українців.
Глава МЗС зазначив, що нові обмеження необхідно ввести вже зараз:
Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі. А в Ірпені рашисти розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по їх тілах.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер