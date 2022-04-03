Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів

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МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду та вимагає руйнівних санкцій проти рф

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів. Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, передає пресслужба Міністерство закордонних справ України у Facebook.

Дмитро Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

- Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність, — сказав він.

Дмитро Кулеба назвав масові вбивства в Бучі навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Глава МЗС зажадав від країн «Великої сімки» (G7) нових руйнівних санкцій проти рф за масові вбивства українців.

- Масові вбивства в Бучі були навмисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно, - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що нові обмеження необхідно ввести вже зараз:

повне ембарго на російську нафту, газ і вугілля;

закрити всі порти для російських суден і товарів;

відключити всі російські банки від міжнародної системи SWIFT.

Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі. А в Ірпені рашисти розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по їх тілах.



